Polizeiinspektion Leer/Emden / ++Einbruch++ ...

PI Leer/Emden - Rhauderfehn - Einbruch in Bürogebäude Rhauderfehn - Im Tatzeitraum von Freitag, 18:30 Uhr, bis Samstag, 18:15 Uhr, zerschlugen bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Bürogebäudes am Untenende und verschafften sich auf diese Weise Zutritt. Im Inneren wurden verschiedene Räume durchsucht und es wurde Bargeld entwendet. Zeugen und Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Jemgum - Verkehrsunfallflucht Jemgum - Am Samstag kam es auf dem Parkplatz vor dem Rathaus in Jemgum (Hofstraße) in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Rathaus fand zu dieser Zeit eine Veranstaltung statt. Hierbei wurde ein dort geparkter roter Mazda an der hinteren linken Tür beschädigt. Die Unfallverursacherin bzw. der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht Leer - Am Samstag kam es auf dem Parkstreifen vor der Agentur für Arbeit in der Jahnstraße in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein dort geparkter roter Citroen Berlingo vermutlich beim Ein-/Ausparken im hinteren linken Bereich beschädigt. Die Unfallverursacherin bzw. der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Verkehrsunfall Emden - Am Samstag befuhr eine 28-jährige Emderin mit einem Pkw BMW gegen 15:25 Uhr die Leeraner Straße in stadtauswärtige Richtung und wollte dann in Höhe des Bakkersweg nach links abbiegen. In diesem Moment überholte ein 47-jähriger Mo-torradfahrer aus den Niederlanden das abbiegende Fahrzeug und es kam zum Zu-sammenstoß. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in das Emder Krankenhaus verbracht. Das Motorrad wurde durch ein Abschleppunter-nehmen geborgen.

