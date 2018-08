Polizeiinspektion Leer/Emden / ++ Einbruchsversuch++ Rasenmäher ...

++ Einbruchsversuch++ Rasenmäher gestohlen++ Reifen zerstochen++ Radbolzen++ Verkehrsunfallflucht++ Verkehrsunfall++

PI Leer/Emden - Leer - Einbruchsversuch Leer - Im Tatzeitraum von Montag, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 08:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zu einem Lagerschuppen in der Nessestraße zu verschaffen. Die Türen hielten dem Versuch stand, wurden jedoch stark beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Rasenmäher gestohlen Emden - Im Tatzeitraum von Montag, 10:00 Uhr, bis Dienstag, 14:45 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einer Gartenlaube in der Howerdastraße und stahl hieraus einen Rasenmäher, eine Solarplatte und verschiedene alkoholische Getränke. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Reifen zerstochen Emden - In der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 07:25 Uhr, zerstach ein bislang unbekannter Täter die vier Reifen eines in der Rastenburger Straße abgestellten Pkw. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Radbolzen gelöst Weener - Am heutigen Tage meldeten sich ein 35-jähriger und ein 59-jähriger Weeneraner bei der Polizei und teilten mit, dass sie an ihren Pkw lose Radbolzen festgestellt hatten. Diese wurden rechtzeitig bemerkt, so dass es zu keinem weiteren Schaden kam. Es kann nach bisherigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden, dass die Radbolzen durch eine bislang unbekannte Person gelöst worden sind. Der mögliche Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 17.08., und Mittwoch, 22.08.. In diesem Zeitraum befanden sich die Fahrzeuge im Stadtgebiet Weener. Die Polizei hat auf Grund der Vorfälle die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Sollten Fahrzeugführer Veränderungen am Fahrverhalten feststellen, dann raten wir aus Sicherheitsgründen vor der Weiterfahrt zu einer Überprüfung des Fahrzeugs in einer Werkstatt. Des Weiteren sollte der Vorfall bei der Polizei angezeigt werden.

Leer - Verkehrsunfallflucht Leer - Am Dienstag kam es auf der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 63 gegen 13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte ein bislang unbekannter Fahrer eines Geländewagens mit Pferdeanhänger den linken Außenspiegel eines dort geparkten Lkw und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte sie bzw. er sich unerlaubt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Verkehrsunfall Weener - Am Dienstag kam es auf der Graf-Ulrich-Straße gegen 18:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Leeraner befuhr die Graf-Ulrich-Straße in stadteinwärtige Richtung mit einem 1er BMW und musste hinter einem parkenden Fahrzeug warten. Ein ihm nachfolgender 58-jähriger Leeraner bremst mit seinem BMW X5 ebenfalls ab. Ein 23-jähriger Bunder erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem VW Golf auf die auf den X5 auf, der wiederum auf den 1er BMW aufgeschoben wurde. Hierbei entstand Sachschaden an allen Fahrzeugen. Der VW war nicht mehr fahrbereit. Der Bunder und der 58-jährige Leeraner wurden leicht verletzt. Der Leeraner wurde im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

OTS: Polizeiinspektion Leer/Emden newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104235 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104235.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden Pressestelle Christian Groeneveld Telefon: 0491/97690-104 E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-ler.polizei-nds.de