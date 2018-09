Polizeiinspektion Leer/Emden / ++Hebelversuch ++ ...

++Hebelversuch ++ Fahrzeugbrand++ Trunkenheitsfahrt++Verkehrsunfall mit Pferd++

PI Leer/Emden - Leer - Hebelversuch Leer - Am Sonntagabend versuchte eine bislang unbekannte Person sich gegen 23:00 Uhr Zutritt zu einem Frisörgeschäft in der Bremer Straße zu verschaffen. Hierbei scheiterte er. Durch den 27-jährigen Geschäftsinhaber konnte eine Person wahrgenommen werden, die sich anschließend über das rückwärtige Grundstück in Blickrichtung Wiardastraße entfernte. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Filsum/BAB 28 - Fahrzeugbrand Filsum/BAB 28 - Am Sonntagabend befuhr ein 65-jähriger Mann aus Westoverledingen mit einem Audi A6 gegen 18:15 Uhr die Bundesautobahn 28 in Richtung Leer. Auf Grund eines technischen Defekts geriet der Pkw zwischen den Anschlussstellen Apen/Remels und Filsum in Brand und konnte von dem Fahrer rechtzeitig auf dem Standstreifen abgestellt werden. Die Feuerwehr konnte ein Ausbrennen des Pkw jedoch nicht mehr verhindern. Das Fahrzeug wurde anschließend von einem Abschleppdienst geborgen. Es kam im Rahmen der Lösch- und Bergungsarbeiten nur zu leichten Verkehrsbehinderungen

Westoverledingen - Trunkenheitsfahrt Westoverledingen - Am Sonntag wurde der Polizei gegen 23:00 Uhr ein verunfallter Opel Corsa gemeldet, der sich in einem Graben in der Raiffeisenstraße befand. Durch aufmerksame Zeugen konnte der Fahrer, ein 21- jähriger Mann aus Westoverledingen, ausfindig gemacht werden, der sich nach dem Unfall unerlaubt entfernt hatte. Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass der Corsa nicht zugelassen war, der Mann einen Atemalkoholwert von 1,09 o/oo besaß und nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall mit Pferd Ostrhauderfehn - Am heutigen Montag befuhr ein 55-jähriger Mann aus Rhauderfehn gegen 05:10 Uhr die Nordstraße von Holterfehn nach Potshausen mit einem Opel Corsa. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Pferd, welches plötzlich auf der Fahrbahn stand. Das Pferd entfernte sich im Anschluss und konnte in ca. 100m Entfernung nur noch tot aufgefunden werden. Der Corsa wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt.

