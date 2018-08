Polizeiinspektion Leer/Emden / ++ Hebelversuche++ Verkehrsunfall++

++ Hebelversuche++ Verkehrsunfall++

PI Leer/Emden - Emden - Hebelversuche Emden - Im Tatzeitraum von Dienstag, 22:00 Uhr, bis Mittwoch, 18:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Lokal im Katergang zu verschaffen. Hierbei scheiterte er. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfall Leer - Am Mittwoch kam es an der Kreuzung von Stadtring und Augustenstraße gegen 17:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Leeraner befuhr zunächst den Stadtring aus Richtung Weener kommend mit einem Audi A3 und wollte dann an der o.g. Kreuzung nach rechts in Richtung Augustenstraße/Auffahrt B436 abbiegen. Hierbei übersah er eine 60-jährige Leeranerin, die als Fußgängerin den Fußgängerüberweg in Richtung Strohhut nutzte. Es kam zur Kollision, bei der die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

