Polizeiinspektion Leer/Emden / ++Ingewahrsamnahme ++ Pkw ...

++Ingewahrsamnahme ++ Pkw gestohlen++ Verkehrsunfallflucht++

PI Leer/Emden - Emden - Ingewahrsamnahme Emden - Am frühen Dienstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, wurde die Polizei zu einem Lokal Am Delft gerufen. Ein 23-jähriger Mann aus Emden soll in dem Lokal Zigaretten und Tabak anderer Gäste gestohlen und eine 29-jährige Emderin belästigt haben. Im weiteren Verlauf kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit anderen Gästen, bei der er auch mit einem Barhocker zuschlug. Hierdurch wurde ein 51-jähriger Emder verletzt. Der Mann konnte dann durch anwesende Gäste aus dem Lokal befördert werden. Nach Eintreffen der Polizei versuchter der Mann zunächst zu flüchten. Er konnte allerdings eingeholt und dann zur Polizeidienststelle gebracht werden. Da der stark alkoholisierte Mann (Atemalkoholwert 2,04 o/oo) sich weiter aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun diverse Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an.

Emden - Pkw gestohlen Emden - In der Nacht von Sonntag auf Montag, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr, wurde ein grauer VW Golf 5 mit der Städtekennung H- von einem Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht Leer - Am Montag kam es in der Bremer Straße in Höhe der Hausnummer 64 in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 18:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines dort geparkten Audi A4 durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt, welcher sich im Anschluss unerlaubt entfernte. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

OTS: Polizeiinspektion Leer/Emden newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104235 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104235.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden Pressestelle Christian Groeneveld Telefon: 0491/97690-104 E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-ler.polizei-nds.de