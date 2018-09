Polizeiinspektion Leer/Emden / ++Nachtragsmeldung: Nach ...

++Nachtragsmeldung: Nach Verkehrsunfall verstorben++

PI Leer/Emden - Moormerland - Der 16-jährige Jugendliche aus Ihlow, der am Montag, 10. September, bei einem Verkehrsunfall auf der Auricher Landstraße lebensgefährlich verletzt wurde (siehe Pressemitteilung vom 10.09.2018), erlag in der vergangenen Nacht seinen Verletzungen. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

