Polizeiinspektion Leer/Emden / ++ Portmoneediebstahl ++ Zeugen ...

++ Portmoneediebstahl ++ Zeugen nach Hundebiss gesucht++ Gartenstühle gestohlen++ Schwertransport gestoppt++ Verkehrsunfallflucht++ Waschmaschinenbrand++ Verkehrsunfall++

PI Leer/Emden - Emden - Portmoneediebstahl Emden - In der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 09:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Geldbörse und ein Mobiltelefon aus einem unverschlossenen Transporter gestohlen, welcher in der Straße Am Tonnenhof abgestellt war. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang wiederholt darauf hin, dass ein Fahrzeug kein Tresor ist. Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug und verschließen sie dieses auch bei kurzzeitigem Verlassen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Zeugen nach Hundebiss gesucht Leer- Am Sonntag, den 13.05.2018, wurde ein Jack Russel Terrier in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr von einem angeleinten Schäferhund in der Nähe eines Eisstandes auf dem Gelände der Ostfrieslandhalle in der Nessestraße gebissen. Zu dieser Zeit fand dort ein Flohmarkt statt. Der Jack Russel Terrier erlitt eine ca. 30 cm lange Wunde und musste tierärztlich versorgt werden. Der Halter des Schäferhundes, ein 18-20 Jahre alter junger Mann mit blonden Haaren, entfernte sich im Anschluss in Begleitung von zwei Jugendlichen. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Weener - Gartenstühle gestohlen Weener - In der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 06:000 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person zwei schwarze Kunststoffgartenstühle sowie einen Kunststoffgartentisch mit Flechtmuster von einem Grundstück in der Bürgermeister-Itzen-Straße. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Westoverledingen - Schwertransport gestoppt (Bildmaterial) Westoverledingen - Am Dienstag wurde ein Großraum- und Schwertransport, durch welchen eine Schreddermaschine für Gestein transportiert werden sollte, gegen 11:35 Uhr im Gewerbegebiet Steenfelde kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Lkw mit Anhänger die zulässige Länge von 18,75m sowie die zulässige Breite von 2,55m überschritt. Zudem war die 16t-Maschine nur unzureichend gesichert. Bis zur Genehmigung der Weiterfahrt musste das Zugfahrzeug getauscht und die Ladung nachgesichert werden. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht Moormerland - Am frühen Sonntagmorgen kollidierte ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen 02:45 Uhr mit einem Beleuchtungsmast an der Kreuzung Kiefernstraße / Dr. Warsing Straße. Hierdurch knickte der ca. 8m hohe Beleuchtungsmast vollständig ab und legte stromführende Kabel offen. Das verunfallte Fahrzeug wurde später durch einen anderen Autofahrer geborgen. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt. Die stromführende Leitung musste durch eine Fachfirma abgeklemmt werden um eine Gefährdung für andere Personen zu verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Waschmaschinenbrand Emden - Am Dienstagabend geriet eine Waschmaschine in einem Keller in der Bollwerkstraße vermutlich auf Grund eines technischen Defekts gegen 22:20 Uhr in Brand. Dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es kam zu keinem Personen- oder Gebäudeschaden.

Uplengen / BAB 28 - Verkehrsunfall Uplengen / BAB 28 - Am Dienstag kam es auf der Bundesautobahn 28 in Fahrtrichtung Oldenburg zwischen den Anschlussstellen Filsum und Apen/Remels gegen 15:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Uplengener kam hier in Folge von Unachtsamkeit mit seinem Ford Fiesta nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in die Berme. Beim Gegenlenken schleuderte er dann über beide Fahrstreifen und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Der Mann wurde hierdurch leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

