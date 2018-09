Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemeldung der PI Leer/Emden ...

Pressemeldung der PI Leer/Emden für Samstag, 01.09.2018

Leer - ++Taxibetrug++Brand in einer Seniorenwohnanlage++Sachbeschädigung an Schranke++Sachbeschädigungen an Pkw++Wechselseitige Körperverlet-zung++Diebstahl aus Lagerhalle++Sachbeschädigung an Wohnungs-tür++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person++

Moormerland - Taxibetrug --Zeugen gesucht--

Moormerland - Gegen 01:30 Uhr des Samstages ließen sich zwei junge Männer mit einem Taxi von Emden Richtung Leer transportieren. In Moormerland in Höhe Deichlandstraße/Schöpfwerkstraße gaben sie dann gegenüber dem Taxifahrer an, dass sie dringend austreten müssen. Folglich hielt der Taxifahrer an und ließ beide Personen aussteigen. Diesen Umstand nutzen die beiden jungen Männer zur Flucht. Das Emder Taxiunternehmen blieb auf ihren Kosten sitzen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall, insbesondere zu den beiden jungen Männern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Detern - Brand in einer Seniorenanlage

Detern - Kurz nach Mitternacht von Freitag auf Samstag kam es in der Seniorenwohneinrichtung in der Straße Zum Fiskel Diek zu einem Brand, bei der 3 Wohneinheiten betroffen und im Ergebnis nicht mehr bewohnbar sind. Die Bewohner der betroffenen Wohneinheiten hatten sich eigenständig bei Brandausbruch aus den Wohnungen begeben können und wurden nicht verletzt. Die Ursache des Brandes ist zur Zeit noch nicht bekannt. Die Schadenshöhe liegt nach jetziger und vorläufiger Einschätzung bei ca. 150000 Euro. Eingesetzt war neben der Freiwilligen Feuerwehr Detern auch das Technische Hilfswerk zur Absicherung der Brandstelle. Die Bewohner der betroffenen Wohneinheiten wurden durch Mitarbeiter der Wohnanlage betreut und fanden in der Wohnanlage eine neue Unterkunft. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Polizei in Leer geführt, Hinweise auf eine Brandstiftung liegen zur Zeit nicht vor.

Leer - Sachbeschädigung an Schranke --Zeugen gesucht--

Leer - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde an der Zuwegung zu den Werkstätten der Berufsbildenden Schule in Leer in der Plytenbergstraße die Schranke beschädigt. Sie wurde stark verbogen. Zu Tat und/oder Täter liegen zur Zeit keine Hinweise vor. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu mel-den.

Emden - Wechselseitige Körperverletzung

Emden - Am Freitag, 31.08.2018, 07.28 Uhr, kam es zwischen zwei Mietparteien (m, 65 und 80) in einem Mehrfamilienhaus in der August-Bebel-Straße im Rahmen langanhaltender Streitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf beide leicht im Gesicht verletzt wurden. Beide Männer behaupten von dem jeweils anderen zuerst geschlagen worden zu sein. Gegen jeden der Kontrahenten wurde eine Anzeige gefertigt.

Emden - Diebstahl aus Lagerhalle --Zeugen gesucht--

Emden - Im Zeitraum von Freitag, 03.08.2018, 15.00 Uhr, bis Montag, 06.08.2018, 09.00 Uhr, wurden aus einer Lagerhalle in der Straße Vierter Polderweg 100 USV-Batterien (je 12 V, 26 Ah, schwarz, ca. 20 cm x 20 cm x 15 cm, 8,3 kg) von unbekannten Tätern entwendet. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 5300 Euro. --- USV = unterbrechungsfreie Stromversorgung ---

Emden - Sachbeschädigung an Pkw --Zeugen gesucht--

Emden - Unbekannte Täter zerstachen mit einem unbekannten Werkzeug alle vier Reifen eines auf dem Parkplatz in der Peter-Rosegger-Straße abgeparkten PKW, Audi A 8, schwarz. Das Fahrzeug stand dort in dem Zeitraum von Samstag, 25.08.2018, 18.00 Uhr, bis Freitag, 31.08.2018, 18.00 Uhr. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 800 EUR

Moormerland - Sachbeschädigung an Pkw --Zeugen gesucht--

Moormerland - Am Freitagmittag wurde ein in der Sielstraße in der Ortschaft Oldersum abgestellter Pkw der Marke Hyundai an der Heckscheibe beschädigt. Zeugen, die Anga-ben zu der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Moormerland zu melden.

Emden - Sachbeschädigung an Wohnungstür

Emden - Am Samstag, 01.09.2018, 03.45 Uhr, beschädigte ein Mann (38) mit Faustschlägen die hölzerne Wohnungstür eines anderen Mieters (31) in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße. Anschließend vollendete der Mann seine Tat, indem er mit "Kopfnüssen" ein ca. 20 cm x 20 cm großes Loch in die Tür schlug. Da der Mann sich nicht beruhigen ließ und weitere Straftaten androhte, musste er in Gewahrsam genommen werden. Der Grund seines Verhaltens ist unklar. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 200 EUR.

Emden - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Emden - Am Freitag, 31.08.2018, 18.06 Uhr, befuhr ein Mann (21) aus Emden mit seinem PKW, VW Golf, die Straße Zum Neuen Friedhof und wollte nach rechts auf die L 2 abbiegen. Hierbei sieht er auf Grund der tiefstehenden Sonne nicht den Radfahrer (36) aus Emden, der die L 2 stadteinwärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahndienststelle Leer 0491-929250

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

