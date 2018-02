Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemeldung für Sonntag, ...

Pressemeldung für Sonntag, 25.02.2018

Emden/Leer - ++ Diebstähle aus Gartenhaus und Schuppen ++ Diebstahl eines Rüttlers ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Zeugenaufrufe nach Verkehrsunfallflucht in etlichen Fällen ++ Schwerer Verkehrsunfall

Leer - Diebstahl von Kettensägen aus Gartenhaus

Unbekannte Täter entwenden aus einem unverschlossenen Gartenhaus in der Ulbtlandstraße in Leer drei Kettensägen. Der Tatzeitraum kann aktuell lediglich auf die Woche von Samstag bis Samstag begrenzt werden. Dem Eigentümer ist ein Schaden von ca. 200,- Euro entstanden.

Leer - Diebstahl von Werkzeug aus Schuppen

Im Tatzeitraum von Donnerstag bis Samstag wird aus einem zu einem Einfamilienhaus gehörenden Schuppen in der Heisfelder Straße diverses Werkzeug entwendet. Der oder die Täter können das rückwärtig zur Straße gelegene Objekt durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster betreten. Hier werden Regale und Ablagen durchsucht und diverses Werkzeug entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen aufgenommen und Spuren gesichert.

Emden - Diebstahl eines Rüttlers

Im Zeitraum von Montag bis Samstag betreten unbekannte Täter nach dem gewaltsamen Öffnen eines Vorhängeschlosses einen in der Cirksenastraße abgestellten Container. Aus dem Innenraum wird ein gewerblicher Flächenrüttler einer Tiefbaufirma entwendet. Ein Mitarbeiter stellt den Diebstahl fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Feststellung des Täters aufgenommen.

Westoverledingen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, gegen 05:50 Uhr, fährt ein 40-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW Volvo gegen ein Bushaltehäuschen in der Folmhuser Straße. Die Unfallaufnahme ergibt, dass der aus Bremen stammende Mann aus Richtung Leer kommend nach rechts in den Tellkampsweg einbiegen wollte. Hier kommt er u.a. aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Weiterhin stellen die eingesetzten Beamten alkoholbedingte Ausfallerscheinungen beim Fahrzeugführer fest. Ein durchgeführter Test ergibt 1,03 Promille. Gegen den leicht verletzten Beschuldigten wird eine Blutentnahme angeordnet. Sein Führerschein wird beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, zwischen 09:50 und 10:10 Uhr, wird ein PKW VW Fox mit Leeraner Kennzeichen in Rhauderfehn auf dem dortigen Parkplatz eines Baumarktes im Hagiusring durch einen ausparkenden PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweisgeber bzw. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, gegen 16:00 Uhr, gerät ein zur Zeit noch unbekannter Unfallverursacher auf der Vellager Straße in Fahrtrichtung Süden kurz vor der dortigen Emsbrücke aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Eine niederländische Fahrzeugführerin eines entgegenkommenden PKW Peugeot kann einen Zusammenstoß durch ein Ausweichen nach links vermeiden. Ein dahinter fahrender Volvo mit Kennzeichen Emsland will ebenfalls ausweichen und kollidiert dabei mit einer linksseitigen Leitplanke. Der 44-jährige Fahrzeugführer des Volvo bleibt unverletzt. Die 17-jährige Mitfahrerin des Peugeot erleidet durch das Geschehen einen Schock. Der Unfallverursacher flüchtet vom Unfallort. Die Polizei bittet in dieser Angelegenheit um sachdienliche Hinweise.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht in zwei Fällen

Am Samstag, gegen 18:10 Uhr, kommt es auf der Uthuser Straße in Moormerland zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Leeranerin befährt die Straße mit ihrem Hyundai in Fahrtrichtung Leer. Es kommt es zu einer Berührung mit einem entgegenkommenden PKW. Durch die Kollision wird der linke Außenspiegel des Hyundai abgerissen und der Lack geringfügig zerkratzt. Der Unfallverursacher setzt seine Fahrt unerlaubt fort.

Ca. fünf Minuten zuvor wird ein PKW Passat auf gleicher Strecke ebenfalls von einem Entgegenkommer touchiert. Auch in diesem Fall wird der Außenspiegel des PKW beschädigt. Ansonsten kommt die 63-jährige Fahrzeugführerin mit dem Schrecken davon. Der Unfallverursacher entfernt sich erneut zum Unfallort. Die Polizei sucht in diesem Fall nach einem Honda Civic, der seinen Außenspiegel verloren hat. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, gegen 20:20 Uhr, wird ein PKW Honda Civic mit niederländischem Kennzeichen auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Papenburger Straße von einem vorbeifahrenden PKW Mercedes mit Leeraner Kennzeichen gestreift. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigt den linken Außenspiegel des Honda und fährt anschließend unerkannt davon. Hinweisgeber bzw. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag wird ein auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Nüttermoorer Straße abgestellter PKW Daimler mit Emsländer Kennzeichen von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Geschädigte stellt dies nach seinem Einkauf zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr fest. Hinweisgeber bzw. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - Schwerer Verkehrsunfall

Am Sonntag, gegen 08:15 Uhr, kommt ein 28-jähriger in Ostrhauderfehn wohnhafter Fahrzeugführer auf der Gronewoldstraße mit seinem PKW VW Golf nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW durchfährt die Berme und touchiert seitlich einen Baum. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung wird der verletzte Fahrzeugführer von den bereits vor Ort befindlichen Rettungskräften versorgt und im Anschluss in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Zunächst wird Lebensgefahr angenommen. Als Unfallursache kann ein geplatzter Reifen angesehen werden. Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass der Mann sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss führte. Ein Vortest ergibt 1,53 Promille. Nach eingehender Untersuchung durch die behandelnden Ärzte kann eine Lebensgefahr zum späteren Zeitpunkt ausgeschlossen werden. Der Unfallverursacher ist wieder ansprechbar. Gegen den Mann wird die Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Nach aufwändigen Unfallermittlungen vor Ort wird der nicht mehr fahrbereite PKW durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

