Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemeldung vom 08.09.2018

Pressemeldung vom 08.09.2018

PI Leer/Emden - ++ Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer ++ Verkehrsunfall ++ Gefährliche Körperverletzung ++ Einbruch ++

Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer - Zeugen gesucht

Leer - Am Freitag ist es gegen 13:00 Uhr am Parkplatz der BBS in der Blinke zu einem Unfall gekommen, durch den ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Dieser ist auf dem Radweg gefahren als ein Pkw-Fahrer vom Parkplatz auf die Straße gefahren ist und den 16-jährigen Leeraner übersehen hat. Dieser stürzte mit seinem Rad durch die Kollision und verletzte sich leicht am Arm. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden über ca. 150 Euro. Obwohl der Radfahrer verletzt am Boden gelegen hat entfernte sich der Pkw-Fahrer, ohne sich um den Beteiligten zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Verkehrsunfall

Moormerland - Um kurz nach Mitternacht kam es am Samstag in Neermoor zu einem spektakulären Unfall. Ein 48-jähriger Moormerländer befuhr die Osterstr. in Richtung Kreisel und übersah aus unerklärlichen Gründen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Hyundai. Er kollidierte mit dem Heck des geparkten Wagens, hob ab und überschlug sich mit seinem Renault Twingo. Verletzt wurde der Fahrer glücklicherweise nicht. An den Pkw entstand ein geschätzter Schaden über ca. 5000 Euro.

Gefährliche Körperverletzung

Moormerland - In einer Veranstaltungsräumlichkeit in der Bahnhofstr. in Neermoor wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag gefeiert. Um kurz nach 02:00 Uhr erschien eine unbekannte männliche Person auf der Feier, begab sich auf die Tanzfläche und fing an, diversen Partygästen mit einem Tierabwehrspray ins Gesicht zu sprühen. 9 Gäste wurden durch diese Aktion leicht verletzt. Der Täter verließ die Party unerkannt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Einbruch

Moormerland - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Hintertür der Tourismuszentrale in der Dr.-Warsing-Str. aufgehebelt. Anschließend haben sie die Räumlichkeiten durchsucht und haben das Objekt unerkannt wieder verlassen können. Angaben zum Diebesgut können noch nicht gemacht werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

