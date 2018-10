Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemeldung vom 14.10.2018

Pressemeldung vom 14.10.2018

PI Leer/Emden - ++ schwerer Verkehrsunfall ++

Verkehrsunfall auf der A 31 Richtung Emden mit zwei schwer verletzten Personen

Am 14.10.2018, gegen 17.15 Uhr fuhr ein mit zwei männlichen Insassen besetzter Pkw der Marke FIAT die A 31 in Fahrtrichtung Emden. Die Fahrt begann in Berlin und sollte in Norden enden. Unmittelbar nach dem Ende der einseitig auf dem Hauptfahrstreifen geführten Baustelle, kurz hinter der AS Riepe, verlor der 50-jährige Norder Fahrzeugführer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über den Pkw. Das Fahrzeug schleuderte zunächst in die Außenschutzplanke, dann nach links in die Mittelschutzplanke. Aufgrund der Aufprallenergie kippte der Fiat Seicento auf die Beifahrerseite und rutschte zurück auf den Hauptfahrstreifen. Bei dem Verkehrsunfall verletzten sich beide Insassen schwer. Der Fahrzeugführer, sowie der 59-jährige Beifahrer wurden jeweils mit dem RTW ins Klinikum Emden verbracht.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden. Zudem wurde die Autobahn an der AS Riepe für eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Die Feuerwehren aus Oldersum und Neermoor waren ebenfalls mit insgesamt 4 Fahrzeugen und 32 Kameraden vor Ort. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5500 EUR.

