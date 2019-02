Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemeldung vom 19.02.2019 - ...

Pressemeldung vom 19.02.2019 - Nachtrag ++ Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Kind ++

PI Leer/Emden - Moormerland - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Kind

Moormerland - Am heutigen Dienstag, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Moormerländer mit einem Pkw Volvo die Dr.-Warsing-Straße in Fahrtrichtung Friesenstraße. Ein 8-jähriger Junge aus Moormerland überquerte unvermittelt die Dr.-Warsing-Straße, von der Erfurter Straße aus, sodass ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden konnte. Der Junge wurde lebensgefährlich verletzt, mittels Rettungshubschrauber, in ein Krankenhaus gebracht. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme (circa zwei Stunden) musste der Verkehrs umgeleitet werden.

OTS: Polizeiinspektion Leer/Emden newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104235 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104235.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Leer/Emden Sina Butke Telefon: 0491/97690-212 E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-ler.polizei-nds.de