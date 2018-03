Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemeldung vom 30.03.2018

Pressemeldung vom 30.03.2018

PI Leer / Emden - ++ Einbruch ++ Verkehrsunfall - Zeugen gesucht ++

Einbruch

Moormerland - In der Zeit von Mittwoch, um 18:30 Uhr bis Donnerstag, 15:30 Uhr, haben unbekannte Täter einen Schuppen am Carport im Ankerweg aufgebrochen und diverse elektrische Arbeitsgeräte entwendet. Es wurden 2 Akkuschrauber, 3 Sägen, 1 Flex, 1 Baustellenradio und ein Motorbesen gestohlen. Der Schaden wird auf ca. 1200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle.

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin - Zeugen gesucht

Leer - Am Donnerstag kam es gegen 18:00 Uhr im Logaer Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 47-jährigen Radfahrerin aus Leer und einem 24-jährigen Pkw-Fahrer aus Wittmund. Beide Beteiligten befuhren den Logaer Weg von der Heisfelder Str. kommend in Richtung Ringstr. als die Radfahrerin plötzlich aus bisher ungeklärter Ursache vom Radweg auf die Straße fuhr und hierbei den Pkw touchierte. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Der Wittmunder brachte die Radfahrerin ins Krankenhaus, wo sie ambulant versorgt wurde. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

