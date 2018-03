Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, 16.03.2018

PI Leer/Emden - ++ Sattelzug kommt von Fahrbahn ab ++ Verkehrsunfallflucht ++ Kind angefahren und leicht verletzt ++

Uplengen - Sattelzug kommt von Fahrbahn ab

Uplengen - Am frühen Freitagmorgen, gegen 05:00 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Mann aus Uplengen mit einem mit Torf beladenen Sattelzug die Hollener Landstraße (K 16) in Richtung Brückenfehn. Nach ersten Erkenntnissen lief ein Reh vor dem Sattelzug auf die Fahrbahn. Der Fahrer unternahm ein Ausweichmanöver und kam dabei mit dem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug blieb schließlich auf der Seite liegend in einem Graben stecken. Dem 26-Jährigen gelang es, unverletzt aus dem Führerhaus zu kommen. Bei der Unfallaufnahme erkannten die Beamten, dass der Dieseltank beschädigt und Kraftstoff in den Graben ausgelaufen war. Benachrichtigte Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Leer rückten zur Unfallstelle aus. Sie stellten fest, dass nur eine geringe Menge Diesel ausgelaufen und der Graben nur punktuell verunreinigt war. Eine Gewässergefährdung lag nicht vor. Eine Spezialfirma pumpte den ausgelaufenen Kraftstoff ab. Für den Zeitraum der Bergung des Sattelzuges richtete die Kreisstraßenmeisterei zwischen 07:45 Uhr und 11:20 Uhr eine Vollsperrung an der Unfallstelle ein. Auf welche Höhe sich der entstandene Sachschaden beläuft, ist derzeit nicht bekannt.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Dienstagabend kam es im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr auf dem Parkplatz der Deutschen Bank in der Mühlenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das Heck eines hier geparkten PKW Chevrolet Matiz. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Kind angefahren und leicht verletzt

Leer - Am Donnerstagnachmittag, 17:05 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Leeraner mit einem PKW Opel die Hauptstraße in Richtung Loga. Beim Abbiegen nach rechts in die Gustav-Elster-Straße übersah der Autofahrer einen 10-jährigen Jungen aus Leer, der mit dem Fahrrad auf den Radweg unterwegs war, sodass es zum Unfall kam. Der Junge erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Erstversorgung des Kindes. Die Beamten übergaben den 10-Jährigen schließlich in die Obhut seiner Mutter, die informiert wurde und an der Unfallstelle erschien. An den Unfallfahrzeugen entstand kein Sachschaden.

