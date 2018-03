Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag, 26.03.2018

PI Leer/Emden - ++ Radfahrer mit 3,51 Promille unterwegs ++ Mehrere Außenspiegel beschädigt ++ Fahrt unter Drogeneinfluss ++

Emden - Radfahrer mit 3,51 Promille unterwegs

Emden - Mit einem Atemalkoholwert von 3,51 Promille war am Samstagnachmittag gegen 14:19 Uhr ein 26-jähriger Emder mit seinem Fahrrad in der Straße Am Herrentor unterwegs. Eine Autofahrerin bemerkte den in Schlangenlinien fahrenden Radfahrer, der mittig auf der Fahrbahn fuhr. Als der junge Mann mit seinem Fahrrad umkippte und auf die Straße stürzte, eilte die Autofahrerin zur Hilfe. Ein Busfahrer, der auf die Situation zukam, alarmierte die Polizei. Die Beamten führten bei dem Emder einen Atemalkoholtest durch, der den Wert von 3,51 Promille ergab. Durch den Sturz erlitt der Radfahrer leichte Blessuren, die jedoch keine ärztliche Behandlung erforderten. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Emder ein und veranlassten eine Blutentnahme. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Mehrere Außenspiegel beschädigt

Leer - Ein unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Außenspiegel gleich mehrerer Fahrzeuge, die in den Straßen Kantzenkamp und Brüder-Grimm-Straße geparkt waren. Als die Beamten zum Einsatz wegen eines beschädigten Fahrzeugs gerufen wurden, stellten sie an vier weiteren PKW Beschädigungen fest. An allen fünf Fahrzeugen wurde jeweils der linke Außenspiegel, vermutlich durch Gegentreten, beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber zu diesem Vorfall werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Fahrt unter Drogeneinfluss

Leer - Am Sonntagmittag, 12:50 Uhr, kontrollierten Beamte einen 38-jährigen Belgier, der mit einem PKW BMW auf der Heisfelder Straße unterwegs war. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Auffälligkeiten, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Ein Drogenschnelltest vor Ort scheiterte, sodass die Beamten entschieden, den Belgier zur Blutentnahme auf die Wache mitzunehmen. Noch am Kontrollort händigte der 38-Jährige etwa 15g Methamphetamine aus, die er in der Hosentasche mit sich führte. Die Drogen stellten die Beamten sicher. Da der Verdacht bestand, es könnten sich weitere Drogen im Fahrzeug befinden, zogen die Polizisten Beamte des Zolls mit einem Drogenspürhund zur Unterstützung hinzu. Im Fahrzeug befanden sich allerdings keine weiteren Drogen. Nach der Blutentnahme auf der Wache konnte der Belgier wieder gehen. Den Fahrzeugschlüssel behielten die Beamten zur Verhinderung der Weiterfahrt für einen Tag ein. Der 38-Jährige muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss verantworten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

OTS: Polizeiinspektion Leer/Emden newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104235 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104235.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden Christoph Kettwig Telefon: 0491/97690-114 E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de http://www.pi-ler.polizei-nds.de