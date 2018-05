Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, 24.05.2018

PI Leer/Emden - ++ Verkehrsunfallfluchten ++ Exhibitionistische Handlung ++ Busfahrer bestohlen ++ Diebstahl aus Tierheim ++ Kellerfenster aufgebrochen ++ Brand von Baum- und Strauchschnitt ++ Brand eines Holzschuppens ++ Außenspiegel entwendet ++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwochmorgen gegen 04:30 Uhr in der Alemannenstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem PKW die Alemannenstraße in Richtung Ritterstraße. Kurz vor der Einmündung bremste der PKW-Fahrer und fuhr vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einen Graben. Dabei wurde eine Warnbake beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und konnte einige Fahrzeugteile an der Unfallstelle sichern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht

Moormerland - Am Mittwochnachmittag ereignete sich im Zeitraum zwischen 16:40 Uhr bis 17:35 Uhr in der Burgstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein Radfahrer fuhr in die linke Fahrzeugseite eines Audi A3, der auf dem Parkplatz eines Gartencenters abgestellt war. Der Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Holtland - Exhibitionistische Handlung

Holtland - Ein unbekannter Mann entblößte am Dienstagabend, ca. 18:30 Uhr, seinen Unterkörper vor einem Mädchen, das gerade mit ihrem Fahrrad auf dem Burenmoorweg in Richtung Vorfluterweg unterwegs war. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 40 bis 50 Jahre alt - blonde/ braune Haare - bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Stoffhose (knielang), weißen Socken - trug während der Tat eine Sonnenbrille

Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Busfahrer bestohlen

Emden - Einen besonders dreisten Diebstahl verübte ein unbekannter Täter am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr. Ein Busfahrer hielt gerade an der Haltestelle am Bahnhofsplatz, um Fahrgäste aufzunehmen. Diesen Moment nutzte der Täter, indem er das spaltweit geöffnete Fenster an der Seite des Busfahrers aufschob und in dessen Fahrradtasche griff. Nachdem der Täter aus der Tasche ein Mobiltelefon entwendet hatte, flüchtete er unerkannt. Der Busfahrer wurde erst durch Fahrgäste auf den Vorfall aufmerksam gemacht. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - schlank - ca. 1.85 m groß - ca. 20 bis 30 Jahre alt - Glatze - bekleidet mit kurzer schwarzer Hose - führte einen schwarzen Rucksack mit weißem Emblem mit sich

Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Diebstahl aus Tierheim

Emden - Zwischen Dienstagabend, ca. 19:00 Uhr, und Mittwochmorgen, ca. 08:00 Uhr, betrat ein unbekannter Täter die Räumlichkeiten eines Tierheims in der Straße Zum Buschplatz. Der Täter durchsuchte die Räumlichkeiten und erbeutete hierbei Bargeld im mittleren dreistelligen Wert. Anschließend flüchtete er unerkannt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte die Spuren. Wie der Täter sich Zutritt zu dem Objekt verschaffte, muss noch im Ermittlungsverfahren geklärt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Kellerfenster aufgebrochen

Emden - In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchte ein unbekannter Täter zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr durch ein Kellerfenster in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses im Ostermeedlandsweg einzubrechen. Zu einem Eindringen in das Haus kam es nach bisherigen Ermittlungen nicht. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Jemgum - Brand von Baum- und Strauchschnitt

Jemgum - Am Mittwochnachmittag gegen 16:40 Uhr wurden Beamte der Polizeistation Weener zu einem Brand auf einem Grundstück im Bovenhusener Weg gerufen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass dort aufgeschichteter Baum- und Strauchschnitt sowie ein angrenzender Telefonmast und ein nebenliegendes Polyrohr brannten. Aufgrund der Ausdehnung des Feuers forderten die Beamten Kräfte der Feu-erwehr hinzu, die den Brand schließlich erfolgreich löschten. Die Höhe des entstande-nen Schadens ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Weener - Brand eines Holzschuppens

Weener - Am Mittwochabend wurden Beamte der Polizeistation Weener und Kräfte der Feuerwehr zu einem Brand in der Hauptstraße gerufen. In Brand geraten war dort auf einem Grundstück ein Holzschuppen, der sich hinter dem zugehörigen Einfamilienhaus befindet. Die Höhe des Schadens muss ebenso wie die Brandursache noch ermittelt werden.

Emden - Außenspiegel entwendet

Emden - Ein unbekannter Täter betrat in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen kurz nach 01:00 Uhr das Gelände eines Autohauses in der Teutonenstraße. Dort brach er die beiden Außenspiegel eines Audi SQ 5 ab und entwendete diese. Der Täter flüchtete un-erkannt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebe-ten.

