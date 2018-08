Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden am Samstag, den 18.08.2018

PI Leer/Emden - ++ Personensuche ++ Verletzte Motorradfahrerin ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++ Straßenverkehrsgefährdung ++ Radfahrer fährt in Pavillion ++

Neermoor - Personensuche- Am frühen gestrigen Freitagabend gegen 17:45 Uhr verließ ein 59 jähriger Mann aus der Gemeinde Neermoor seinen gewohnten Lebensbereich mit unbekanntem Ziel. Eine Gesundheitsgefährdung seiner Person konnte nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund leitete die Polizei eine Personensuche ein und beteiligte hierzu auch die DRK Rettungshundestaffel aus Aurich und die Freiwillige Feuerwehr Neermoor. Aufgrund eintretender Dunkelheit wurde später auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera aus Rastede angefordert und eingesetzt. Gegen 21 Uhr kehrte der Neermoorer eigenständig zurück zum Wohnhaus und begab sich in medizinische Obhut.

Hesel- Verletzte Motorradfahrerin - Am frühen Freitagabend gegen 19:30 Uhr kam es auf der Stiekelkamper Straße in Hesel zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnisse zur Unfallursache befuhr ein 81 jähriger Mann aus Hesel mit seinem Pkw VW die Stiekelkamper Straße in Richtung Stiekelkamp und bog an der Einmündung Stiekelkamper Straße/ Bietzeweg nach links in den Bietzeweg ab. Hierbei übersah der VW- Fahrer eine 38 jährige Motorradfahrerin aus Jheringsfehn, die mit ihrem Motorrad der Marke Suzuki auf der Stiekelkamper Straße entgegenkam. Durch die Kollision wurde die junge Frau schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog die junge Frau in eine Klinik im Ammerland. Der VW Fahrer wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Leeraner Klinik gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden und ein Abschleppdienst war vor Ort.

Rhauderfehn- Fahren unter Alkoholeinfluss- Gestern Nachmittag gegen 16:45 Uhr bemerkten Polizeibeamte der Polizeistation Rhauderfehn während der Streifenfahrt, die auffällige Fahrweise von einem Pkw der Marke Peugeot, der die Straße "Witte Dose" in Rhauderfehn befuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 65 jährige Fahrerin mit Wohnsitz in Rhauderfehn unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille und eine Blutentnahme wurde im Anschluss durchgeführt. Zusätzlich wurde der Führerschein sofort abgenommen und sichergestellt. In der Folge wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Uplengen- Straßenverkehrsgefährdung - Am frühen gestrigen Freitagnachmittag gegen 14:15 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei, die sehr verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrweise von einem roten Pkw Audi auf der BAB 28 von Westerstede in Fahrtrichtung Leer. Ergänzend hierzu wurde gemeldet, dass der Audi mit der Städtekennung NOR, in Höhe vom Rastplatz Uplengen, mehrmals vorausfahrende Fahrzeuge unerlaubt rechts überholte. Hierzu nutzte der Audi- Fahrer auch die Verzögerungs- und Beschleunigungsspur vom oben genannten Rastplatz. Ferner wurde auch der Standstreifen der Autobahn hierzu genutzt. Beamte der Autobahnpolizei Leer konnten den verursachenden Pkw im Bereich der BAB 31 in Höhe der Anschlussstelle Riepe anhalten und kontrollieren. Die Kontrolle ergab, dass der 22 jährige Fahrer aus Dornum seine persönlichen Interessen vor die Sicherheit im Straßenverkehr stellte. Ein Strafverfahren mit dem Tatbestand der konkreten mehrfachen Straßenverkehrsgefährdung wurde umgehend eingeleitet.

Emden- Radfahrer fährt in Pavillion - In der vergangenen Nacht gegen 03:05 Uhr befuhr ein 38 jähriger Emder mit seinem Fahrrad die Straße Am Delft in der Emder Innenstadt. Bedingt durch nicht unerheblichen Alkoholeinfluss kam der Emder nach rechts von der Straße auf und fiel in einem aufgebauten weißen Pavillion. Hierbei wurde der Pavillion, welcher anlässlich der Hafenmeile aufgebaut wurde, leicht beschädigt. Der Emder blieb unverletzt und bei einem Atemalkoholtest wurden 1,70 Promille festgestellt. Nach einer Blutentnahme wurde der Radfahrer in Gewahrsam genommen und schlief seinen Rausch in der Zelle aus. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

