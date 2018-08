Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden am Sonntag, den 26.08.2018

Leer - ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++ Pkw ausgebrannt ++ Ladendieb in Gewahrsam genommen ++ Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin - Zeugen gesucht ++ Unfall unter Alkoholeinfluss ++ Unfall mit leicht verletzter Person ++ Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt ++ Gefährliche Körperverletzung ++ Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden ++ Gestürzte Radfahrerin ++

Leer- Fahren unter Alkoholeinfluss - Gestern Abend gegen 22:20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte im Hoheellernweg in Leer einen Kastenwagen der Marke Mercedes. Auf Verlangen konnte der 28 jährige Fahrer mit Wohnsitz in Leer keinen Führerschein vorzeigen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde Atemalkohol festgestellt und ein Test vor Ort ergab einen Wert von 1,95 Promille. Eine Blutentnahme war erforderlich und wurde durchgeführt. Ferner führte eine Datenabfrage im Ergebnis dazu, dass der Leeraner nicht im Besitz von einem Führerschein ist. Seitens der Polizei wurde ein umfangreiches Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Pkw ausgebrannt - Am gestrigen Samstagnachmittag gegen 14:40 Uhr meldete ein Anwohner der Plytenbergstraße einen Pkw Brand auf dem Schulgelände der Berufsbildenden Schulen (BBS) in Leer. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten sofort zum Brandort aus. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei geriet hier ein abgemeldeter Pkw VW Golf Variant aus bislang ungeklärte Ursache in Brand. Nach einer polizeilichen Einschätzung beläuft sich der Sachschaden auf etwa 2500 Euro und kann an Totalschaden deklariert werden. Der Pkw diente der BBS als Ausbildungsobjekt.

Leer- Ladendieb in Gewahrsam genommen - Am Samstagnachmittag gegen 16:15 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über einen Ladendieb in einem Schuhgeschäft in der Mühlenstraße. Hierzu wurde vor Ort ein 52 jähriger Mann aus Leer von der Polizei angetroffen. Dieser gab unumwunden zu, dass er soeben einen Rucksack aus der Auslage entwendete. Hinzu wurde bekannt, dass er bereits am Vormittag ein Paar Schuhe aus dem Verkaufsregal vom selbigen Geschäft nahm und nicht bezahlte. Zur Verhinderung von weiteren Diebstählen wurde der Leeraner konsequent der Wache zugeführt und hier unverzüglich in Gewahrsam genommen.

Leer -Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin - Zeugen gesucht Am Samstag gegen 10 Uhr kam es in der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 16 jäh-riges Mädchen den Radweg zwischen Bahnübergang und der Fußgängerzone. Kurz nach dem Bahnübergang stand ein weißer Transporter am Fahrbahnrand. Ein 79 jäh-riger Opel Fahrer aus Ludwigslust fuhr mit seinem Pkw an dem haltenden Kastenwa-gen vorbei und bog im Anschluss unverzüglich nach rechts auf ein Grundstück ab. Hierbei übersah der ältere Herr die junge Radfahrerin mit Wohnsitz in Leer. Trotz ei-ner Vollbremsung konnte das junge Mädchen eine Kollision auf dem regennassen Radweg nicht vermeiden und kam zu Fall. Der Opel Fahrer und zwei Männer aus dem Kastenwagen kümmerten sich sofort um die leicht verletzte Leeranerin. Die Polizei bittet die beiden Helfer aus dem Transporter, sich als Zeugen bei der Polizei zu melden.

Rhauderfehn - Unfall unter Alkoholeinfluss - In der vergangenen Nacht gegen 01:20 Uhr fuhr 52 jährige Frau aus Hoogezand/ Niederlande mit ihrem Pkw BMW in der 3.Südwieke, rückwärts von einer privaten Grundstücksauffahrt. Hierbei unterschätzte sie den Abstand zwischen der Straße und dem Kanal, und der Pkw geriet in Schräglage im Bereich der Böschung, ohne in das Wasser zu geraten. Polizeibeamte der Polizeistation Rhauderfehn erkannten schnell den Grund der Fehleinschätzung, denn bei der Niederländerin wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,68 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme musste durchgeführt werden und auch die vorläufige Sicherstellung vom Führerschein war unumgänglich. Der Pkw wurde von einem Abschleppdienst aus dem Bereich der Böschung gezogen. Ein Strafverfahren wurde von Amts wegen eingeleitet.

Bunde - Unfall mit leicht verletzter Person - In den frühen Morgenstunden vom heutigen Sonntag gegen 03:40 Uhr befuhr ein 31 jähriger Mann mit seinem Pkw VW Caddy den Parkplatz einer Diskothek am Katjedeep in Bunde. Nach Erkenntnissen der Polizei und Zeugenaussagen wollte der VW Fahrer, mit Wohnsitz in Weener, den Parkplatz in Rückwärtsfahrt verlassen. Hierbei übersah er eine 24 jährige Frau aus Weener, welche sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz aufhielt. Es kam zur leichten Kollision mit leichten Verletzungen zum Nachteil der Weeneranerin. Bei der Aufnahme vom Sachverhalt wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,56 Promille beim VW Fahrer festgestellt. Nach einer notwendigen Blutentnahme erfolgte die Sicherstellung vom Führerschein. Hinzu wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt -ZEUGEN gesucht- Am gestrigen Samstag gegen 02.05 Uhr hebelten derzeit unbekannte Täter die elektronische Glasschiebetür eines Lebensmittel-Discounter in der Hansastraße auf und betraten das Geschäft. Vermutlich durch das Auslösen der Alarmanlage wurden die Täter gestört und flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen zur genauen Schadenshöhe dauern an.

Emden - Gefährliche Körperverletzung -ZEUGEN gesucht- Am gestrigen Samstag gegen 04.35 Uhr kam es in der Innenstadt, Neuer Markt, in einer Diskothek zu einer gefährlichen Körperverletzung, als ein 25 jähriger Mann aus Jennelt/Krummhörn bei einem Streit unter anderen Gästen schlichtend eingreifen wollte und daraufhin von mehreren unbekannten Personen geschlagen wurde. Das Opfer wurde hierbei leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vom jungen Opfer war zunächst nicht erforderlich. Polizeibeamte aus Emden leiteten ein Strafverfahren zum Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung ein.

Emden - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer touchierte am gestrigen Samstag gegen 12.35 Uhr beim Ausparken aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Thüringer Straße einen dort abgestellten VW Eos. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Da der Zusammenstoß der Fahrzeuge von zwei Zeugen beobachtet wurde, die sich das Kennzeichen des verursachenden PKW merkten, konnte der Verursacher im Nachhinein von der Polizei ermittelt werden. Es handelte sich um einen 76 Jahre alten Emder, der mit seinem Opel Meriva den VW beschädigte. Die von der Polizei taxierte Schadenshöhe betrug 1000 Euro.

Emden - Gestürzte Radfahrerin -ZEUGEN gesucht- Bereits am vergangenen Mittwoch, den 22.08.2018 gegen 13 Uhr ereignete sich in der Nordertorstraße ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung von einer Radfahrerin. Nach bisherigen Ermittlungsergebnissen der Polizei Emden fuhr eine 50 jährige Emderin auf der Nordertorstraße in Richtung Max Windmüller Straße, als sie in Höhe von einem parkenden Pkw VW Fox aus derzeit nicht bekannten Ursache zu Fall kam. Hierbei zog sich die Emderin leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen übernahm vor Ort die medizinische Versorgung der Frau. Die Polizei Emden bittet in dieser Sache um Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900 Polizei Emden 04921-8910 Autobahnpolizei Leer 0491-929250 Polizeistation Borkum 04922-91860 Polizeistation Bunde 04953-339 Polizeistation Filsum 04957-334 Polizeistation Hesel 04950-1214 Polizeistation Jemgum 04958-298 Polizeistation Moormerland 04954-89381110 Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751 Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230 Polizeistation Uplengen 04956-1239 Polizeistation Weener 04951-913110 Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

OTS: Polizeiinspektion Leer/Emden newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104235 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104235.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden Dienstschichtleiter, I.A.Dirksen, PHK Telefon: 0491-97690 212 E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-ler.polizei-nds.de