Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden Nachtrag für Freitag, 14.09.2018 ++ Schwerer Verkehrsunfall ++

Leer/Emden - Weener - Schwerer Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag, gegen 15:35 Uhr, kollidierte in Wymeer ein PKW Mercedes Benz mit zwei Motorrollern. Der 40-jährige aus Wymeer stammende Führer des PKW wollte von der Moorstraße kommend nach links in die bevorrechtigte L17 Wymeerster Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah er zwei Motorrollerfahrer, die von der niederländischen Grenze kommend in Richtung Boen fuhren. Es kam zur Kollision mit beiden Motorrollern. Die Fahrer der Zweiräder, ein 37-jähriger Niederländer aus Bellingwolde und ein 16-jähriger aus Wymeer, stürzten und zogen sich dabei schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu.

Beide Kradfahrer wurden mit RTW in umliegende Kliniken verbracht. Der Führer des PKW verletzte sich nur leicht.

Die Motorroller erlitten einen Totalschaden und wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden beträgt ca. 5000,- Euro.

Eine Reinigung der Unfallstelle war erforderlich. Zu diesem Zweck wurde u.a. ein Unternehmen für die Ölbeseitigung angefordert.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Verteiler

Medien mit Zugang zu "ots-Presseportal"

OTS: Polizeiinspektion Leer/Emden newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104235 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104235.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Leer/Emden i.A. Karsjens, PHK Dienstschichtleiter Telefon: 0491-97690 215 E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-ler.polizei-nds.de