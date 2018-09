Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag, 17.09.2018

PI Leer/Emden - ++ Handtasche entrissen ++ Bargeld und Schmuck entwendet ++ Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer ++ Verkehrsunfallfluchten ++ Verkehrsunfall mit Sattelzug ++

Emden - Handtasche entrissen

Emden - Am Sonntagnachmittag, 16:00 Uhr, befand sich eine 74-jährige Frau auf dem Gelände eines Friedhofes in der Kirchstraße. Während des Aufenthaltes lief ein unbekannter Mann auf die Frau zu und stieß sie zu Boden. Der Unbekannte ergriff dabei die blaue Handtasche der Frau und flüchtete in Richtung Ringstraße. Die Frau erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. In der entwendeten Handtasche befand sich ein Schlüsselbund mit mehreren Schlüsseln sowie eine geringe Bargeldsumme. Die alarmierten Polizeibeamten fahndeten im Nahbereich nach dem Täter, jedoch ohne Erfolg. Der Unbekannte war nach ersten Erkenntnissen dunkel gekleidet und trug eine Pudelmütze und einen Mantel. Er soll zwischen 175 cm und 180 cm groß sein. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Bargeld und Schmuck entwendet

Weener - Zu einem Schmuck- und Bargelddiebstahl aus einem Einfamilienhaus kam es am Sonntagmorgen im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr in der Graf-Ulrich-Straße. Ein unbekannter Täter verschaffte sich auf derzeit unbekannte Art und Weise Zugang zu den Räumlichkeiten des Hauses. Nachdem der Unbekannte mehrere Schränke durchsucht hatte, flüchtete er mit Bargeld und Schmuck als Diebesgut. Die Polizei nahm den Tatort auf und sicherte die Spuren. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hesel - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Hesel - Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten 28-jährigen Mann aus Hesel kam es gestern Nachmittag gegen 15:45 Uhr auf der Firreler Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem PKW die Firreler Straße aus Hesel kommend in Richtung Firrel. In diesem Verlauf leitete der Fahrer nach ersten Erkenntnissen eine scharfe Bremsung ein, um nach links in die Barther Straße einzubiegen. Diesem Verkehrsteilnehmer folgten vier weitere PKW-Fahrer, die ebenfalls eine scharfe Bremsung vollziehen mussten. Der wiederum diesen Fahrzeugen nachfolgende 28-jährige Heseler brachte sein Motorrad, Suzuki, nicht rechtzeitig zum Stillstand und fuhr auf den vorausfahrenden Mini einer 50-jährigen Emderin auf. Der Motorradfahrer wurde dabei vom Motorrad herunter in den Straßengraben geschleudert. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der junge Mann leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Sowohl an dem Mini als auch an dem Motorrad entstand Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Verkehrsteilnehmer, der die Vollbremsung einleitete, und zwei nachfolgende PKW-Fahrer setzten ihre Fahrt nach dem Vorfall fort, sodass sie der Polizei unbekannt blieben. Zeugen oder Hinweisgeber, die insbesondere Angaben zu den unbekannten Verkehrsteilnehmern machen können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Rhauderfehn - Zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des E-Centers im Hagiusring kam es am Samstagvormittag gegen 09:40 Uhr. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem Fahrzeug einen geparkten VW Fox. Der VW wurde an mehreren Stellen der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Zu einer Verkehrsunfallflucht in der Osterbutvenne kam es am 11.09. im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 14:00 Uhr. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen Honda Civic, der in dem genannten Zeitraum am Fahrbahnrand geparkt war. An dem Honda entstanden Schäden im Bereich der vorderen Stoßstange. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Sonntagvormittag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Opel Astra, der auf dem Parkplatz des Klinikums in der Augustenstraße geparkt war. Das Fahrzeug wies eine Delle und Lackkratzer am vorderen rechten Kotflügel auf. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Uplengen/ BAB 28 - Verkehrsunfall mit Sattelzug

Uplengen/ BAB 28 - Am heutigen Vormittag, ca. 08:30 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann aus Munster mit einem Sattelzug, der mit Holzkohle beladen war, die A 28 in Fahrtrichtung Leer. Zwischen den Anschlussstellen Westerstede-West und Apen/ Remels, etwa in Höhe des Kilometers 45, geriet der Mann mit dem Sattelzug aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeuggespann durchbrach einen Wildschutzzaun und kam schließlich auf der Seite liegend in der Berme zum Stillstand. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Zu den Ersthelfern gehörten unter anderem Angehörige der Feuerwehr aus Lauenburg (Schleswig-Holstein), die mit einem Einsatzfahrzeug auf der A 28 unterwegs waren und die die Unfallörtlichkeit zufällig passierten. Zusätzlich kamen auch Einsatzkräfte verschiedener ortsansässiger Feuerwehren aus dem Landkreis Ammerland zum Einsatz. Um ein mögliches Auslaufen von Betriebsstoffen und eine damit verbundene Boden- oder Gewässerverunreinigung zu verhindern, wurde vorsorglich der Dieselkraftstoff aus den Kraftstofftanks abgepumpt. Zu einer Boden- oder Gewässerverunreinigung kam es allerdings nicht. Für die Bergung des Sattelzuges musste der aus Fahrtrichtung Oldenburg kommende Verkehr an der Anschlussstelle Westerstede-West ab 11:15 Uhr abgeleitet werden. Derzeit dauert die Bergung und damit auch die Vollsperrung noch an. Am Sattelzug entstand erheblicher Sachschaden, dessen Höhe noch ermittelt werden muss.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

OTS: Polizeiinspektion Leer/Emden newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104235 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104235.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden Christoph Kettwig Telefon: 0491/97690-114 E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de http://www.pi-ler.polizei-nds.de