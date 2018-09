Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, 20.09.2018

PI Leer/Emden - ++ Sprengung eines Geldausgabeautomaten ++ Mann randalierte ++ Einbruch in Gaststätte ++ Wohnhaus durchsucht ++ Verkehrsunfallfluchten ++ Auffahrunfall ++

Emden - Sprengung eines Geldausgabeautomaten

Emden - In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, etwa 04:15 Uhr, führten unbekannte Täter die Sprengung eines Geldausgabeautomaten einer Bankfiliale in der Bismarckstraße herbei, indem sie Gas in den Automaten einleiteten. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei, die sich im Umfeld befand, wurde durch einen Knall auf den Vorfall aufmerksam. Zeitgleich erfolgte auch die Alarmauslösung bei der betroffenen Bankfiliale. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Nach einer Überprüfung der Filiale hinsichtlich möglicher Gefahren, z.B. durch Gas, Gebäudeschäden etc., durch die Emder Feuerwehr nahm die Polizei den Tatort auf und sicherte Spuren. Die Täter ließen am Tatort eine Gasflasche mit Brenner zurück. Die Gegenstände wurden für eine Spurenabsuche und -auswertung sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen flohen die Täter, ohne Bargeld als Beute erlangt zu haben. Zu Personenschäden kam es in diesem Zusammenhang nicht. Dahingegen entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden, der nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich liegt. Darin inbegriffen sind Schäden am Gebäude sowie am Inventar. Die Statik des Gebäudes ist durch die Sprengung nicht beeinträchtigt worden. Die Polizei geht davon aus, dass am Tatort mindestens zwei Personen agiert haben. Vermutlich sind die Personen nach der Tatausführung mit überhöhter Geschwindigkeit vom Tatort geflüchtet. Zeugen oder Hinweisgeber, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise auf Personen und/ oder Fahrzeuge haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Mann randalierte

Leer - Anlässlich einer randalierenden Person auf dem Balkon eines Mehrparteienhauses in der Brunnenstraße wurden gestern Abend gegen 20:15 Uhr Beamte der Polizei alarmiert. Ein Bewohner des Hauses stand zuvor auf dem Balkon seiner Wohnung und hatte unter anderem Vasen und Gartenzwerge sowie eine Kaffeetasse vom Balkon auf den darunterliegenden Parkplatz geworfen. Ein 52-jähriger Leeraner, der sich auf dem Parkplatz befand, ist dabei von der Kaffeetasse am Kopf getroffen worden und erlitt eine leichte Platzwunde. Darüber hinaus trafen die heruntergeworfenen Gegenstände zwei geparkte Fahrzeuge sowie eine Restauranttür. An den Fahrzeugen und der Tür entstand leichter Sachschaden. Als die Beamten eintrafen, beruhigte sich die Situation. Die Beamten konnten in der Wohnung mit dem Verursacher, der Meinungsverschiedenheiten als Grund für den Vorfall nannte, sprechen. Nachdem der Verursacher eindringlich ermahnt worden war, verließen die Beamten den Einsatzort. Weitere Maßnahmen vor Ort waren nicht erforderlich. Der Mann muss sich jetzt allerdings für mehrere Strafverfahren verantworten.

Rhauderfehn - Einbruch in Gaststätte

Rhauderfehn - Im Zeitraum zwischen gestern Abend, 22:00 Uhr, und heute Morgen, 05:50 Uhr, drang ein unbekannter Täter in die Räumlichkeiten einer Gaststätte mit Hotelbetrieb in der Straße Am Deich ein. Nach ersten Erkenntnissen versuchte der Unbekannte zunächst durch Hebeln an einer Tür und einem Fenster, in das Objekt zu gelangen. Als dieses misslang, drückte er gewaltsam ein Oberlicht am Gebäude auf und verschaffte sich auf diese Weise Zutritt. Im Gebäude suchte der Täter offensichtlich nach Diebesgut. Im Inneren wirkte der Täter wiederum gewaltsam auf mehrere Verbindungstüren ein, um in weitere Räumlichkeiten vorzudringen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ergriff der Unbekannte schließlich jedoch die Flucht, ohne Mitnahme von Diebesgut. Die Polizei nahm den Tatort auf und sicherte die Spuren. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Wohnhaus durchsucht

Emden - Im Zeitraum zwischen gestern Abend, 17:00 Uhr, und heute Morgen, 02:24 Uhr, drang ein unbekannter Täter in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Straße Uttumer Reihe ein. Der Unbekannte stieg offensichtlich über die Hauseingangstür in das Gebäude ein. Der Täter durchsuchte mehrere Schränke und Schubladen. Er flüchtete nach ersten Erkenntnissen ohne Mitnahme von Diebesgut. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am gestrigen Tage, im Zeitraum zwischen 10:03 Uhr und 16:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Opel Astra, der auf dem Parkplatz der Admiral Spielhalle in der Hauptstraße geparkt war. An dem Fahrzeugheck entstanden Schäden in Form einer Delle sowie mehreren Lackkratzern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am gestrigen Mittag, 12:20 Uhr, befuhr ein 68-jähriger Mann aus Laatzen mit einem VW Golf die Friesenstraße in Richtung Heisfelder Straße, als vor ihm unvermittelt eine Radfahrerin die Fahrbahn querte und gegen den PKW fuhr. Nach dem Zusammenstoß hielten beide Unfallbeteiligte an. Die Radfahrerin dahingegen setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem VW Golf entstanden Sachschäden an der linken Fahrzeugseite. Der 68-jährige Mann blieb unverletzt. Ob sich die Radfahrerin Verletzungen zuzog und ob Schäden an ihrem Fahrrad entstanden sind, ist der Polizei unbekannt. Zeugen oder Hinweisgeber dieses Vorfalls werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Auffahrunfall

Leer - Zu einem Auffahrunfall zwischen einem VW Golf und einem nachfolgenden Linienbus kam es gestern Nachmittag gegen 14:00 Uhr in der Mühlenstraße. Der 39-jährige Fahrer des VW und seine 41-jährige Beifahrerin warteten vor den geschlossenen Schranken des Bahnüberganges, als der 60-jährige Fahrer des Busses ihnen aus Unachtsamkeit auf das Fahrzeug auffuhr. Die Schulkinder, die sich in dem Linienbus befanden, blieben unverletzt. Lediglich die 41-jährige Beifahrerin erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand darüber hinaus Sachschaden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

