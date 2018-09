Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden am Sonntag, den 23.09.2018

Leer - ++ Besitz von Betäubungsmitteln ++ Betrunkener Fahrzeugführer ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Auseinandersetzung bei einem Polterabend ++

Leer - Besitz von Betäubungsmitteln Am 22.09.2018 gegen 15:00 Uhr wurden der Polizei durch eine Zeugin Streitigkeiten in der Nachbarschaft des Bentgraswegs in Leer gemeldet. Im Rahmen des folgenden polizeilichen Einsatzes wurde ein 21-jähriger Mann festgestellt. Bei der Überprüfung der Person wurde bekannt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Zudem wurde bei der Person eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Der Mann wurde festgenommen, einem Richter vorgeführt und dann einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Nortmoor - Betrunkener Fahrzeugführer Am 24.09.2018 um 00:45 Uhr wurde durch die Polizei ein PKW der Marke Mitsubishi in der Dorfstraße in Nortmoor festgestellt, welcher von einem 20-jährigen Moormerländer geführt wurde. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer des PKW unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Es wurde ein vorwerfbarer Wert von 1,35 Promille festgestellt. Außerdem wurde bekannt, dass der 20-Jährige den PKW unbefugt in Gebrauch genommen hatte und zudem nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des PKW verfügte. Bei dem Moormerländer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am 22.09.2018 gegen 05:00 Uhr kam es am Neuen Markt in Emden zu einem Verkehrsunfall. Hierbei touchierte ein 27-jähriger Emder mit einem VW Passat eine Begrenzungsmauer. Der Vorfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, welcher seine Beobachtungen der Polizei mitteilte. Als der Fahrer durch die Polizei angetroffen wurde, stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde ein vorwerfbarer Wert von 1,16 Promille festgestellt. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurden der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel einbehalten. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Auseinandersetzung bei einem Polterabend Bei einem Polterabend im Korvettenweg in Emden kam es am Samstagabend gegen 22:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung unter bis zu zehn Familienangehörigen. Zur Beruhigung der Situation waren drei Streifenwagen eingesetzt. Um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern, mussten ein 37-jähriger und ein 63-jähriger Emder in Gewahrsam genommen werden.

