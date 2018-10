Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Dienstag, 02.10.2018

PI Leer/Emden - ++ Verkehrsunfall infolge Trunkenheit ++ Heckscheibe eingeschlagen ++ Hebelversuche ++ Verkehrsunfall ++ Belohnung nach Brandstiftung ausgelobt ++ Verkehrsunfallflucht ++

Leer - Verkehrsunfall infolge Trunkenheit

Leer - Erheblich alkoholisiert verursachte gestern Mittag gegen 12:55 Uhr ein 48-jähriger Leeraner einen Verkehrsunfall. Der Mann war mit einem Opel Vectra im Hoheellernweg in Richtung Reimersstraße unterwegs, als er aufgrund seines Alkoholkonsums in den Gegenverkehr geriet und mit dem Seat Leon einer 24-jährigen Frau aus Esterwegen zusammenstieß. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, allerdings entstand Sachschaden an den beiden Fahrzeugen. Im Rahmen der Unfallaufnahme mussten die Beamten feststellen, dass der Leeraner erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,30 Promille. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und veranlassten eine Blutentnahme. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Der Leeraner darf bis auf Weiteres keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge mehr führen.

Emden - Heckscheibe eingeschlagen

Emden - Ein unbekannter Täter zerstörte im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 19:00 Uhr, und Montagmorgen, 07:40 Uhr, die Heckscheibe eines PKW Renault, der am Fahrbahnrand der Uphuser Straße in Höhe des Forellenweges geparkt war. Die Beamten fanden am Tatort eine Zange, mit der die Scheibe vermutlich eingeschlagen wurde. Nach ersten Erkenntnissen sind keine Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet worden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Bunde - Hebelversuche

Bunde - Im Zeitraum zwischen vergangenem Freitagmittag und gestern Morgen versuchte eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in der Mühlenstraße einzudringen. Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass an drei Außentüren des Hauses mit einem unbekannten Gegenstand Hebelversuche vorgenommen wurden. Zu einem Einstieg in die Räumlichkeiten des Hauses kam es nicht. Die Polizeibeamten nahmen den Tatort auf und sicherten die Spuren. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall

Rhauderfehn - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am heutigen Morgen gegen 06:55 Uhr in der Einmündung der 3. Südwieke in die Brunzeler Straße. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 41-jähriger Rhauderfehner die 3. Südwieke und beabsichtigte, die Brunzeler Straße zu queren, um geradeaus in die Torfstraße zu fahren. Der Rhauderfehner missachtete an der Einmündung womöglich ein Stoppschild und querte die Kreuzung, ohne den Audi 80 eines 36-jährigen Mannes aus Bockhorst gesehen zu haben. Der Fahrer des Audis war auf der Brunzeler Straße aus Richtung Bockhorst in Richtung Papenburg unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrer erlitten Verletzungen und mussten mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Zur Art und Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine näheren Angaben vor. Während der Audi durch den Aufprall in einen Graben geschleudert wurde, kam der Sprinter in einem Vorgarten zum Stehen. Insgesamt entstanden Schäden an den beiden Fahrzeugen sowie an einer Hecke des Vorgartens. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Da aus den Unfallfahrzeugen Betriebsstoffe auf die Fahrbahn ausgelaufen waren, wurde eine Spezialfirma mit der Reinigung beauftragt. Die Polizeibeamten setzten darüber hinaus die Untere Wasserbehörde über den Sachverhalt in Kenntnis. Während der Unfallaufnahme und der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Kreuzung für etwa 45 Minuten durch die Beamten gesperrt werden, sodass es dadurch bedingt zu leichten Verkehrsbehinderungen kam.

Moormerland - Belohnung nach Brandstiftung ausgelobt

Moormerland - Am 18.03.2018 entstand an einem Wohngebäude in der 3. Norderwieke erheblicher Sachschaden infolge Brandstiftung. Aus diesem Grund setzt der Versicherer eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters bzw. der Täter führen. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Leer, unter 0491/97690-0, entgegen.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es heute Morgen gegen 09:45 Uhr in der Löwenstraße. Ein unbekannter PKW-Fahrer beschädigte im Vorbeifahren den Außenspiegel der Fahrerseite eines Skoda Fabia, der in einer Parkbucht in der Löwenstraße geparkt war. Nach Zeugenangaben war der PKW-Fahrer mit einem silbernen Mercedes in Richtung Osseweg unterwegs. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

