Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der ...

PI Leer/Emden - ++ Bargeld aus Geldkassette entwendet ++ Verkehrsunfall im Emstunnel ++ Verkehrsunfallflucht ++ Unfallverursacher flüchtet nach Parkplatzrempler ++

Rhauderfehn - Bargeld aus Geldkassette entwendet

Rhauderfehn - In der Zeit zwischen Sonntag 08:30 Uhr und Montag 05:30 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Physiotherapiepraxis in der Straße Untenende in Rhauderfehn. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über ein Fenster Zugang in die Praxis. In dem Gebäude wurden anschließend Aktenschränke aufgehebelt. Aus einer Geldkassette wurde ein unterer dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Der Täter konnte unerkannt fliehen. An dem Tatort wurden Spuren gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfall im Emstunnel

Leer - Zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung kam es am Sonntag gegen 17:50 Uhr auf der A31 in Fahrtrichtung Meppen unmittelbar nach Passieren des Emstunnels. Ein 52-jähriger aus Weener befuhr mit seinem Pkw-/Trailergespann auf die Anschlussstelle Leer-West in Fahrtrichtung Meppen. Auf dem angekoppelten Trailer hatte der Fahrzeugführer einen VW Sharan geladen. Unmittelbar nach Einfahrt in den Emstunnel schaukelte sich der Trailer des Zugfahrzeuges, ein Citroen Xsara, aufgrund mangelhafter Ladungssicherung und Lastverteilung auf. Da der 52-jährige den Trailer nicht mehr stabilisieren konnte, überschlug sich dieser und verlor die Ladung. Das Zugfahrzeug mit dem überschlagenden Trailer kam schräg über die Hauptfahrspur und der Standspur zum Stehen. Der ehemals geladene VW Sharan stand 15 Meter weiter entgegen der Fahrtrichtung auf der Standspur. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Emstunnel musste für circa 1 ½ Stunden voll gesperrt werden.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Freitag wurde in der Zeit zwischen 07:20 Uhr bis 14:15 Uhr ein grauer VW Passat auf dem Parkplatz des Klinikums in der Annenstraße durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die Geschädigte hatte ihren Passat auf dem linksseitigen Parkplatz vor dem Gebäude des Klinikums abgestellt. Der Passat weist an der hinteren linken Tür Kratzer und Dellen auf. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Borkum - Unfallverursacher flüchtet nach Parkplatzrempler

Borkum - Bereits letzten Donnerstag gegen 12:05 Uhr touchierte ein 61-jähriger Borkumer mit seinem Pkw Opel beim Ausparken aus einer Parklücke in der Gartenstraße den neben ihm abgestellten VW Golf eines 62-jährigen Mannes aus Düsseldorf. Der Borkumer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Bei einer späteren Rückkehr zum Unfallort touchierte der 61-jährige mit seinem Pkw beim Heranfahren an den Straßenrand einen Baum. Da sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme für die Beamten der Verdacht einer Medikamentenbeeinflussung bei dem 61-jährigen Borkumer ergab, wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Weiter wurde dessen Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

