Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, 26.10.2018

PI Leer/Emden - ++ Verkehrsunfallflucht ++ Elektrofahrrad geriet in Brand ++ Alkoholisierte Fahrzeugführerin ++ Verkehrsunfall ++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Klinikums in der Augustenstraße kam es gestern im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 14:30 Uhr. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Citroen C4. Der Eigentümer des PKW stellte eine Eindellung am vorderen rechten Radkasten fest. Zudem war die vordere Stoßstange aus der Halterung gerissen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Elektrofahrrad geriet in Brand

Emden - Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei wurden gestern Nachmittag gegen 17:15 Uhr wegen eines Brandes im Keller eines Mehrparteienhauses in der Hermann-Allmers-Straße auf den Plan gerufen. Als die Polizeibeamten eintrafen, war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Bewohner befanden sich nicht mehr in dem Gebäude, das aus insgesamt fünf Wohnungen besteht. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zügig zu löschen, sodass ein ausgedehnter Sachschaden ausblieb. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache haben ergeben, dass der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit durch ein Elektrofahrrad ausgelöst worden war. Das Elektrofahrrad befand sich in dem betroffenen Kellerraum. Der Akkustecker war zum Brandzeitpunkt an eine Steckdose angeschlossen. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus. Neben dem Fahrrad wurden auch weiteres Inventar des Kellers und oberflächlich Teile der Fassade durch den Brand beschädigt. Die Schadenssumme wird nach einer ersten Einschätzung auf einen geringen vierstelligen Wert beziffert.

Leer - Alkoholisierte Fahrzeugführerin

Leer - 0,92 Promille war in der Nacht von gestern auf heute gegen 00:45 Uhr das Ergebnis eines Atemalkoholtests bei einer 36-jährigen Moormerländerin, die mit einem Mercedes in der Heisfelder Straße unterwegs war. Polizeibeamte hatten die Frau zuvor zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Moormerländerin erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine Eintragung im Fahreignungsregister.

Emden - Verkehrsunfall

Emden - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 64-jährigen Radfahrer aus Emden und einem 79-jährigen PKW-Fahrer, ebenfalls aus Emden, kam es gestern Abend gegen 20:15 Uhr im Bereich der Einmündung der Ringstraße in den Schweckendieckplatz. Der Radfahrer befuhr in Begleitung eines Bekannten den Schweckendiekplatz in Richtung Nesserlander Straße. Der PKW-Fahrer bog mit einem Citroen C4 von der Ringstraße nach links in den Schweckendieckplatz ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, der sich leichte Verletzungen zuzog. Am Citroen und am Fahrrad entstanden zudem leichte Sachschäden. Aufgrund der Verletzungen brachte der Rettungsdienst den 64-Jährigen in ein örtliches Krankenhaus. Dort veranlassten die Polizeibeamten bei dem Mann eine Blutentnahme. Ein noch am Unfallort durchgeführter Atemalkoholtest hatte nämlich einen Wert von 1,54 Promille ergeben. Zur Unfallursache machten die Beteiligten unterschiedliche Angaben, sodass die Ursache der Kollision derzeit nicht abschließend geklärt ist.

