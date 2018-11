Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 01.11.2018

PI Leer/Emden - ++ Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss ++ Körperverletzung ++ Einbruch in Krankengymnastikpraxis ++ Dieseldiebstahl ++ Pkw-Scheibe eingeschlagen ++

Leer - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Leer - Zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung wurde die Polizei am Mittwoch gegen 09:15 Uhr in der Papenburger Straße gerufen. Ein 26-jähriger aus Papenburg hatte mit einem Ford Fiesta die B70 in Fahrtrichtung Folmhusen befahren. In Höhe des Kreuzungsbereiches zur Esklumer Straße kam der Papenburger aus nicht abschließbar geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Der Pkw erlitt jedoch einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Bei einer Fahrtauglichkeitsüberprüfung stellten Beamten Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, sodass die Beamten eine Blutentnahme veranlassten. Auch der Führerschein wurde sichergestellt. Der Papenburger darf bis auf Weiteres keine Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum führen.

Westoverledingen - Körperverletzung

Westoverledingen - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung wurden die Beamten am Mittwochmorgen gegen 04:00 Uhr in eine Diskothek in der Dieselstraße in Ihrhove gerufen. Ein 30-jähriger aus Westoverledingen hatte einem 19-jährigen ebenfalls aus Westoverledingen auf dem außenliegenden Parkplatz unvermittelt von hinten mit der Faust an die Seite des Gesichtes geschlagen. Vorausgegangen war eine Streitigkeit innerhalb der Diskothek, die durch einen Security-Mitarbeiter geschlichtet werden konnte. Durch den Faustschlag erlitt der 19-jährige eine Platzwunde im Gesicht. Beide Männer waren alkoholisiert. Gegen den 30-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Moormerland - Einbruch in Krankengymnastikpraxis

Moormerland - In der Zeit zwischen Montag 19:00 Uhr und Dienstag 07:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Krankengymnastikpraxis in der Gerhard-Hauptmann-Straße. Ein bislang unbekannter Täter hebelte ein Fenster der Praxis auf. Im Inneren wurde eine weitere Tür aufhebelt. Aus einer Geldkassette erbeutete der Täter einen unteren dreistelligen Geldbetrag. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Dieseldiebstahl

Emden - In der heutigen Nacht gegen 00:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger, dass sich zwei verdächtige Personen mit Kunststoffkanistern auf dem Gelände einer großen Spedition in der Ubierstraße aufhalten würden. Die Personen seien mit einem Pkw gekommen, welches in unmittelbarer Nähe abgestellt worden sein soll. Umgehend fuhren Beamte des Polizeikommissariates Emden zur Tatörtlichkeit. Die beiden Beschuldigten, ein 21-jähriger aus Emden und ein 20-jähriger aus Hinte, konnten vor ihrem Fluchtversuch gestoppt und kontrolliert werden. Da aus dem Pkw starker Dieselgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde dieser durchsucht. Hierin befanden sich ca. 40 Liter Diesel in Kanistern. Des Weiteren konnte ein Kanister mit eingeführter Pumpe an einer auf dem Speditionsgelände abgestellten Sattelzugmaschine aufgefunden werden. Die Dieselkanister wurden zunächst als Beweismittel sichergestellt. Gegen die beiden Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Emden - Pkw-Scheibe eingeschlagen

Emden - In der Zeit zwischen Dienstag 22:30 Uhr und Mittwoch 08:30 Uhr wurde die Fensterscheibe eines Pkw's eingeschlagen. Der Pkw, ein brauner Opel Vectra, war auf der Hofeinfahrt in der Oldersumer Straße in Höhe der Hausnummer 23 abgestellt worden. Die Fahrertür konnte auch ohne eingeschlagener Fensterscheibe nicht geöffnet werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

