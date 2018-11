Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden am Sonntag, den 18.11.2018

PI Leer/Emden - ++ Containerbrand beschädigt abgeparkte Pkw ++ Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht ++ Dreister Diebstahl von Rucksack ++ Gefährliche Körperverletzung ++

++ Containerbrand beschädigt abgeparkte Pkw ++ Leer- Heute morgen gegen 05:15 Uhr geriet in der Straße Liegnitzer Hof aus bislang ungeklärter Ursache ein Container mit Strauchschnitt in Brand. Der Container stand auf einem öffentlichen Parkplatz. Das Feuer griff auf zwei Pkw über, die unmittelbar neben dem Container abgeparkt standen. Hierbei wurde nach ersten Erkenntnissen ein Pkw Seat, Typ Ibiza und ein nagelneuer VW Bus, Typ Multivan vollends Opfer der Flammen und zeigen einen Totalschaden auf. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr nahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach einer ersten polizeilichen Schätzung entstand ein Sachschaden von etwa 100000 Euro.

++Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht ++ Leer- Gestern Vormittag gegen 09:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz von einem Discountmarkt am Osseweg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht vom verursachenden Pkw. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass eine 43 jährige Frau aus Westoverledingen zur oben genannten Zeit ihren weißen Pkw Hyundai vor dem Discounter parkte. Als sie nur kurze Zeit später zurück zum Pkw kam, bemerkte sie einen nicht unerheblichen Schaden an der vorderen linken Stoßstange. Hierzu konnte die Polizei bei der Spurensuche grüne Farbpartikel von einem derzeit nicht näher bekannten Pkw sichern. Die Polizei in Leer leitete ein Strafverfahren ein und bittet in dieser Sache um Hinweise.

++ Dreister Diebstahl von Rucksack ++ Emden- Am gestrigen Samstagnachmittag gegen 17:40 Uhr verschloss ein 23 jähriger Emder sein Fahrrad auf dem Bahnhofsvorplatz. Hierzu legte er seinen mitgeführten Rucksack kurz ab. Diese Situation nutzte ein derzeit unbekannter männlicher Dieb, ergriff den Rucksack auf fuhr mit einem schwarzen Fahrrad davon. Hierzu sucht die Polizei einen jungen Mann im Alter von 20 bis 25 Jahre, kurzes dunkles Haar und dunkler Vollbart, bekleidet war der Dieb mit einer blauen Jacke und einer hellen Hose. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg. Hinweise in dieser Sache bitte an die Polizei in Emden.

++ Gefährliche Körperverletzung ++ Emden- In der vergangenen Nacht gegen 03 Uhr kam es in einer Diskothek am Neuen Markt zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug ein 26 jähriger Emder und sein 25 jähriger Begleiter, ebenfalls aus Emden, im Inneren vom Lokal auf einen 20 jährigen Mann aus der Krummhörn und seiner 20 jährigen Freundin aus Bremen ein. Hierbei ging der junge Mann zu Boden und musste vom Rettungsdienst dort behandelt werden. Das Opfer wurde im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert. Die junge Bremerin erlitt eine leichte Verletzung im Gesicht. Bei beiden Tätern konnte die Polizei eine Beeinflussung durch Alkohol feststellen. Es erfolgte eine Identitätsfeststellung und Platzverweise für den gesamten Bereich vom Neuen Markt wurden ausgesprochen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900 Polizei Emden 04921-8910 Autobahnpolizei Leer 0491-929250 Polizeistation Borkum 04922-91860 Polizeistation Bunde 04953-339 Polizeistation Filsum 04957-334 Polizeistation Hesel 04950-1214 Polizeistation Jemgum 04958-298 Polizeistation Moormerland 04954-89381110 Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751 Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230 Polizeistation Uplengen 04956-1239 Polizeistation Weener 04951-913110 Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

