Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden am Samstag, 01.12.2018

PI Leer/Emden - ++ Diebstahl aus Weinhandlung ++ Unfall unter Alkoholeinfluss ++ Missbrauch vom Notruf ++ Fahren ohne Versicherungsschutz ++ Widerstand nach Platzverweis ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Verkehrsunfallfluchten in Emden ++

++ Diebstahl aus Weinhandlung++ Leer- Am gestrigen Abend gegen 22:15 Uhr beschädigte ein 50-jähriger Mann mit einem Stein die Scheibe einer Weinhandlung in der Rathausstraße. Im Anschluss wurde eine Flasche Likör aus der Auslage entwendet. Polizeibeamte konnten unmittelbar nach der Tat einen alkoholisierten 50-jährigen Mann im Nahbereich vorläufig festnehmen. Der Täter, der aktuell keinen festen Wohnsitz hat, wurde in Gewahrsam genommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

++Unfall unter Alkoholeinfluss ++ Weener- Am späten gestrigen Abend gegen 23:45 Uhr kam es in der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall ohne Personenschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 36-jähriger Mann aus dem Baltikum die Dorfstraße in Richtung Ödenfeld. In Höhe der Einmündung zur Heidjer Straße kam er mit seinem Pkw Toyota nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Zeugen bemerkten den Unfall und verständigten sofort die Polizei. Bei der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholbeeinflussung von 2,63 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme war unumgänglich und der ausländische Führerschein wurde zunächst sichergestellt. Aufgrund der starken Alkoholisierung verbrachte der Fahrer die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei. Der leicht unfallbeschädigte Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen aus Papenburg aus dem Graben geborgen. Es erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens.

++ Missbrauch von Notruf ++ Weener- In der vergangenen Nacht gegen 01:10 Uhr erhielt die Polizei über Notruf die Meldung zu einer größeren Schlägerei in der Westerstraße. Umgehend wurden mehrere Einsatzfahrzeuge nach Weener entsandt. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten keinerlei Anzeichen für eine Auseinandersetzung feststellen. Auch die Befragung von Anwohnern ergab, dass ein solch gemeldetes Ereignis nicht stattgefunden hat. Ermittlungen vor Ort führten zu einem 17-jährigen jungen Mann aus Weener. Ein Einblick in das genutzte Mobiltelefon bestätigte den Verdacht, dass mit seinem Telefon der Notruf unberechtigt gewählt wurde. Da der junge Weeneraner unter Alkoholeinfluss stand, wurde er an einen Elternteil übergeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zusätzlich wird die Polizei prüfen, inwieweit die Kosten in Rechnung gestellt werden können.

++ Fahren ohne Versicherungsschutz ++ Weener- Gestern Abend gegen 18:50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Risiusstraße einen Pkw Peugeot im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Hierbei wurde festgestellt, dass der 20-jährige Fahrer mit Wohnsitz in Weener als Halter zu dem Pkw keine erforderliche Versicherung abgeschlossen hatte. Die Weiterfahrt wurde sofort untersagt. Der Pkw musste an Ort und Stelle abgestellt werden. Die Kennzeichen wurden abmontiert und sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

++Widerstand nach Platzverweis ++ Borkum- Am gestrigen späten Freitagabend gegen 23:50 Uhr kam es in der Neuen Straße zunächst zu Streitigkeiten. Im Rahmen von diesem Einsatz wurde ein Platzverweis gegen einen 48-jährigen Borkumer ausgesprochen. Diese Anordnung schlug der alkoholisierte Mann komplett in den Wind, sodass eine Ingewahrsamnahme unumgänglich war. Auch hierzu zeigte sich der Borkumer absolut uneinsichtig und versuchte die eingesetzten Beamten durch einen Tritt zu verletzen. Im weiteren Verlauf erfolgte die Zuführung zur Wache unter Anwendung von Zwangsmaßnahmen. Eine Atemalkoholkonzentration von 1,93 Promille wurde festgestellt und machte eine Blutentnahme erforderlich. Ein umfangreiches Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Nacht verbrachte der aggressive Mann in der Gewahrsamszelle.

++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Emden- Gestern Abend gegen 21:25 Uhr kontrollierten Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Larrelter Straße einen Pkw der Marke Renault. Hierbei wurde festgestellt, dass der 22-jährige Fahrer aus Visquard unter Einfluss von Drogen stand. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde untersagt. Nach der Einleitung von einem Strafverfahren wurde der junge Mann entlassen.

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Emden- Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde gestern Abend gegen 18 Uhr in der Nesselander Straße ein Pkw VW Passat überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass der 28-jährige Fahrer aus Emden nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Mit im Pkw saß der 20-jährige Eigentümer aus Emden, der die Fahrt duldete. Ein Strafverfahren gegen beide Personen wurde eingeleitet.

++ Verkehrsunfallflucht ++ Emden- Am gestrigen Freitagvormittag, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 11 Uhr, kam es in der Burgstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Kfz beschädigte beim Befahren der Straße einen am Straßenrand geparkten VW,Typ Crafter an der rechten Schiebetür. Erste Ermittlungen der Polizei erhärten einen Tatverdacht gegen einen Pkw der Marke BMW, der 3 er Serie in silber oder grau. Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht bitte an die Polizei in Emden.

++ Verkehrsunfallflucht ++ Emden- Ebenfalls am gestrigen Vormittag ereignete sich in der Johann-Wessels Straße, auf dem Parkplatz einer Bank, eine weitere Verkehrsunfallflucht. Ermittlungen ergaben, dass in der Zeit von 10 Uhr bis 11:15 Uhr ein bislang unbekannter Pkw einen geparkten Pkw VW Polo in grün beschädigte. Ein nicht unerheblicher Schaden im Bereich der vorderen linken Stoßstange wurde beim VW festgestellt. Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht bitte an die Polizei in Emden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900, Polizei Emden 04921-8910, Autobahnpolizei Leer 0491-929250, Polizeistation Borkum 04922-91860, Polizeistation Bunde 04953-339, Polizeistation Filsum 04957-334, Polizeistation Hesel 04950-1214, Polizeistation Jemgum 04958-298, Polizeistation Moormerland 04954-89381110, Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751, Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230, Polizeistation Uplengen 04956-1239, Polizeistation Weener 04951-913110, Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

