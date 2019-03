Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 01.03.2019

PI Leer/Emden - ++ Müllcontainerbrand ++ Brand einer Garage ++ Mutmaßlicher Angriff auf männliche Person - Zeugen gesucht! ++ Körperverletzung ++ Verkehrskontrolle führt zu mehreren Strafanzeigen ++

Ostrhauderfehn - Müllcontainerbrand

Ostrhauderfehn - Kräfte der Feuerwehr und der Polizei wurden am gestrigen Abend gegen 18:45 Uhr zu einem Brand von zwei Müllcontainern an der Grundschule in der Middendorfstraße gerufen. Ein Anwohner hatte den Brand der Müllcontainer, die sich in einem Beet vor der Turnhalle befanden, bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte den Brand schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen fing zunächst ein Papiermüllcontainer aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Dann schlug das Feuer auf den danebenstehenden Restmüllcontainer über. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde eine über den Müllcontainern befindliche Laterne brandbeschädigt. Die Container wurden durch den Brand vollständig zerstört. Zur Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Angabe gemacht werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme bei der Polizei gebeten.

Ostrhauderfehn - Brand einer Garage

Ostrhauderfehn - Am gestrigen Abend gegen 21:05 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei ein weiterer Brand in der Gemeinde Ostrhauderfehn gemeldet. In diesem Fall brannte der hintere Teil einer Garage eines Mehrfamilienhauses, welches sich auf Schifferstraße Ecke Gartenstraße befindet. Nachdem ein Nachbar eine Rauchentwicklung an der Garage bemerkte hatte, informierte er zunächst alle Bewohner des Mehrfamilienhauses und alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr bildeten die Hausbewohner eine Kette und versuchten den Brand mit Eimern zu löschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fing der hintere Bereich der Garage Feuer. In diesem Bereich wurde augenscheinlich Sperrmüll und Wohninventar gelagert, welches vollständig zerstört wurde. Die Ursache für den Brandausbruch ist bislang unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Brandermittlungen wurden aufgenommen. Durch die Löscharbeiten wurde das Erdgeschoss des Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt. Die Schadenshöhe wird auf einen mittleren bis hohen vierstelligen Wert geschätzt.

Weener - Mutmaßlicher Angriff auf männliche Person - Zeugen gesucht!

Weener - Durch einen Zeugen wurde der Polizei am gestrigen Nachmittag um 16:00 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Risiusstraße Höhe Bahnhofstraße gemeldet. Nach ersten Befragungen des Zeugen soll einer der männlichen Personen blutige Verletzungen im Gesicht gehabt haben. Weiterhin soll eine Frau mit langen schwarzen Haare bei den Männern gestanden haben. Die Beamten leiteten sofort eine Nahbereichsfahndung ein. Nach derzeitiger Personenbeschreibung soll es sich bei dem Täter um eine männliche Person mit einer dunklen Kapuzenjacke gehandelt haben. Die Beamten konnten keine tatbeteiligten Personen feststellen. Auch an dem mutmaßlichen Ereignisort konnten keine Spuren aufgefunden werden. Eine Absuche in den Krankenhäusern, Tankstellen und umliegenden Gebäuden verlief ebenfalls ergebnislos. Bislang hat sich auch kein Opfer bei der Polizei gemeldet, um den Vorfall zur Anzeige zu bringen. Zeugen, die diese Situation beobachtet haben oder Hinweise zu den Personen geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Körperverletzung

Leer - Am Mittwoch wurde die Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses gerufen. Eine 40-jährige aus Leer hatte einen Bekannten für einige Zeit bei sich wohnen lassen. Der 53-jährige soll die 40-jährige verbal attackiert und sie anschließend mit Gewalt an die Wand gedrückt haben. Die Frau wurde an den Handgelenken leicht verletzt. Gegenüber dem 53-jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Ostrhauderfehn - Verkehrskontrolle führt zu mehreren Strafanzeigen

Ostrhauderfehn - Am letzten Dienstag führte die Polizei bei einem 54-jährigen aus Ostrhauderfehn eine Verkehrskontrolle in der Hauptstraße durch. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die an dem Fiat angebrachten Kennzeichen entstempelt und nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben waren. Die Zulassungssiegel des Landkreises Leer sowie die Prüfplakette des TÜV wurden von einem anderen Fahrzeug entfernt und auf die mitgeführten Kennzeichen angebracht, um im öffentlichen Verkehrsraum eine amtliche Zulassung vorzutäuschen. Der Fiat war somit auch nicht versichert und nicht versteuert. Die Weiterfahrt wurde dem Ostrhauderfehner untersagt. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Anlass der Kontrolle war der nicht angelegte Sicherheitsgurt des 54-jährigen Fahrzeugführers. VN.: 201900242462

