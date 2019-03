Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 15.03.2019

PI Leer/Emden - ++ Unbekannter erbeutet Bargeld ++ Bargeld aus Apotheke entwendet ++ Schuppenbrand ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person ++

Emden - Unbekannter erbeutet Bargeld

Emden - Zu einer Raubtat aus einer Tankstelle wurde die Polizei am gestrigen Abend gegen 22:14 Uhr in der Hauptstraße gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat ein männlicher Täter die Tankstelle und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld und erbeutete letztendlich einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Angestellte wurde durch diesen Vorfall nicht verletzt. Alarmierte Polizeikräfte leiteten sofort eine Fahndung im Nahbereich ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Täter als männlich, circa 1,70 - 1,75 Meter groß und mit schlanker Statur beschrieben werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Moormerland - Bargeld aus Apotheke entwendet

Moormerland - In der Zeit zwischen letzten Mittwoch 12:45 Uhr und Donnerstag 08:10 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Apotheke in der Süderstraße im Ortsteil Neermoor. Nach ersten Erkenntnissen gelangte ein bislang unbekannter Täter durch körperliches Einwirken auf die Eingangstür in die Räumlichkeiten der Apotheke. Aus der Apotheke erbeutete der Täter Bargeld in einem mittleren dreistelligen Wert. Anschließend flüchtete der Täter möglicherweise über eine rückwärtige Terrassentür. Der Tatort wurde aufgenommen und Spuren wurden gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Uplengen - Schuppenbrand

Uplengen - Zu einem Brand eines Geräteschuppens wurden Kräfte der Feuerwehr und der Polizei am gestrigen Abend gegen 17:20 Uhr in den Alten Postweg gerufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Entsorgung der Glut eines Kaminofens ursächlich für den Brandausbruch. Durch das Feuer wurde zum Teil das im Geräteschuppen befindliche Inventar beschädigt. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Schaden wird auf einen unteren bis mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Leer - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Leer - Zu einem Verkehrsunfall wurde die Polizei am gestrigen Nachmittag gegen 16:25 Uhr in der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße in Höhe des Parkplatzes hinter dem Modehaus Leffers gerufen. Eine 47-jährige aus Leer beabsichtigte mit ihrem Pkw VW von einem dortigen Parkplatz auf die Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße abzubiegen. Dabei übersah sie eine 19-jährige Fahrradfahrerin aus Bingum, die den Radweg in Richtung Ostersteg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 19-jährige stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An dem VW und dem Fahrrad entstand Sachschaden.

