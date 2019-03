Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 25.03.2019

PI Leer/Emden - ++ Versuchter Einbruch in Vereinsheim ++ Brand eines Imbissstandes ++ Körperliche Auseinandersetzung am Rathausplatz ++ Unfallbeteiligter nach Fahrradsturz gesucht! ++ Pkw beschädigt - Zeugen gesucht! ++ Verkehrsunfallflucht ++

Leer - Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Leer - In der Zeit zwischen vorletzten Samstag und gestern Nachmittag versuchte ein bislang unbekannter Täter ein rückwärtiges Fenster sowie eine Tür des Vereinsheims in der Straße 'Auf den Truben' aufzuhebeln. Der Täter gelangte nicht in das Objekt und ließ von der weiteren Tatausführung ab. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Westoverledingen - Brand eines Imbissstandes

Westoverledingen - Zu einem Brand eines Imbissstandes auf dem Gelände eines Sportplatzes in der Straße 'Zu den Plätzen' wurden Kräfte der Feuerwehr und der Polizei am gestrigen Abend gegen 20:20 Uhr gerufen. Der Imbissstand brannte vollständig aus. Die Ermittlungen zu der Brandursache wurden aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Brand auf einen technischen Defekt innerhalb des Standes zurückzuführen. Anhaltspunkte für eine Brandstiftung liegen nach jetzigen Erkenntnissen nicht vor. Der Schaden wird auf eine untere fünfstellige Summe geschätzt.

Emden - Körperliche Auseinandersetzung am Rathausplatz

Emden - Am Sonntagmorgen kam es gegen 05:20 Uhr auf dem Rathausplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern, in deren Verlauf einer aus der Gruppe dem 28-jährigen Opfer aus Emden eine Glasflasche an den Kopf schlug. Anschließend kam es zu weiteren Schlägen und Tritten gegen den Emder. Das Opfer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Ursache für die Auseinandersetzung ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Rhauderfehn - Unfallbeteiligter nach Fahrradsturz gesucht!

Rhauderfehn - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem 10-jährigen Jungen aus Rhauderfehn kam es am letzten Montag, 18.03.2019, gegen 15:50 Uhr in der 1.Südwieke in Höhe der dortigen Volksbank. Der Unfallverursacher beabsichtigte von dem Parkplatz der Volksbank auf die 1. Südwieke zu fahren. Dabei übersah er den 10-jährigen, der mit seinem Fahrrad die 1. Südwieke in Richtung Werftstraße befuhr. Es kam im Einmündungsbereich des Parkplatzes zum Zusammenstoß, wobei das Kind von seinem Fahrrad stürzte und sich leicht verletzte. Der Unfallverursacher sei aus einem silbernen oder weißen Pkw gestiegen und habe das Kind angesprochen. Er wird auf circa 60 Jahre geschätzt. Auf dem Beifahrersitz habe eine Frau gesessen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben oder Hinweise zu dem Unfall machen können.

Moormerland - Pkw beschädigt - Zeugen gesucht!

Moormerland - In der Zeit zwischen letzten Freitag 17:00 Uhr und Samstag 07:00 Uhr wurde die hintere Seitenfensterscheibe eines Mitsubishi Outlanders eingeschlagen. Der Pkw war zur Tatzeit unter einem Carport in der Christian-Boelsen-Straße abgestellt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Verkehrsunfall vom letzten Samstag in der Zeit zwischen 10:20 Uhr bis 10:45 Uhr machen können. Auf dem Parkplatz eines Edeka-Marktes in der Straße 'Am Südbahnhof' wurde ein grauer Opel Zafira am linken hinteren Kotflügel durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich nach ersten Erkenntnissen um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

