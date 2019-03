Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 25.03.2019

PI Leer/Emden - ++ Kriminalprävention für Frauen: Polizeioberkommissarin Svenia Temmen hält Vortrag zum Thema "Einbruchschutz für Frauen" ++

Infoveranstaltung in Leer und Emden - "Selbst ist die Frau!" Am kommenden Mittwoch und Donnerstag wird unsere Beauftragte für Kriminalprävention, Polizeioberkommissarin Svenia Temmen, über Verhaltensprävention im Bereich des Einbruchschutzes informieren. Die Veranstaltung wird im Rahmen der derzeit stattfindenden Leeraner und Emder Frauenwochen abgehalten und ist auf die Sicherheit für Frauen im Alltag ausgerichtet.

Fragen wie: Was bedeutet das Innenleben meines Fensters oder meiner Tür? Wo bekomme ich Hilfe oder was kann ich aktiv selber machen, ohne jemanden fragen zu müssen?, werden auf dieser kostenlosen Präventionsveranstaltung beantwortet.

Im Anschluss wird von einer zertifizierten Herstellerfirma für Einbruchschutz ein praktischer Workshop durchgeführt.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 27.03.2019 um 16:00 Uhr, im Gebäude der Polizeiinspektion Leer/Emden, Georgstraße 29, 26789 Leer, statt. Interessierte Frauen sind gebeten, sich vorab telefonisch unter 0491/97690-108 oder per E-Mail an svenia.temmen@polizei.niedersachsen.de anzumelden.

Analog findet die Veranstaltung am Donnerstag, 28.03.2019 um 17:00 Uhr, im Gebäude des Polizeikommissariates Emden, Bahnhofsplatz 3, 26721 Emden, statt. Anmeldungen nimmt Kriminalhauptkommissar Reiner Bruns unter der Telefonnummer 04921/891-108 oder per E-Mail an rein.bruns@polizei.niedersachsen.de entgegen.

