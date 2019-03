Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Dienstag, 26.03.2019

PI Leer/Emden - ++ Strafanzeigen nach Verkehrskontrolle ++ Terrassentür aufgehebelt ++ Leiter entwendet ++ Verkehrsunfallfluchten ++ Gartenbank entwendet ++

Leer - Strafanzeigen nach Verkehrskontrolle

Leer - Trotz bestehendem Fahrverbot und einem Atemalkoholwert von 1,17 Promille war gestern Abend gegen 21:25 Uhr ein 35-jähriger Leeraner mit seinem PKW unterwegs. Polizeibeamte kontrollierten den Mann in der Papenburger Straße. Ein Atemalkoholtest lieferte das genannte Ergebnis. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme. Zudem stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein einmonatiges Fahrverbot bestand. Der Leeraner muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Leer - Terrassentür aufgehebelt

Leer - Ein unbekannter Täter hebelte am vergangenen Sonntag im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 20:35 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Am Eichenwall auf. Nachdem der Unbekannte die Räumlichkeiten durchsucht hatte, flüchtete er unter Mitnahme von Schmuck als Diebesgut. Die Polizei nahm den Tatort auf und sicherte Spuren. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Leiter entwendet

Weener - Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen entwendete ein unbekannter Täter eine Leiter von einem Grundstück in der Kommerzienrat-Hesse-Straße. Die Leiter ist vom Hersteller Hailo und war unter einem Carport auf dem Grundstück abgestellt. Der Täter hatte der Spurenlage zufolge zunächst gewaltsam auf eine Gartenpforte eingewirkt und sich so den Zutritt zu dem Grundstück verschafft. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Detern - Verkehrsunfallflucht

Detern - Am vergangenen Freitag stellte ein Mitarbeiter eines Versorgungsunternehmens erhebliche Beschädigungen an einem Verteilerkasten fest, der neben der Fahrbahn in der Jägerstraße installiert ist. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war womöglich mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Kasten geprallt. Anschließend flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle. Die Beschädigungen wurden zwischenzeitlich behoben. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Filsum - Verkehrsunfallflucht

Filsum - Zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Rathausstraße kam es im Zeitraum zwischen Freitag- und Samstagvormittag. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort geparkten Chevrolet Spark. An dem PKW waren Schäden an der Beifahrertür zu verzeichnen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Detern - Gartenbank entwendet

Detern - Im Zeitraum zwischen vergangenem Samstagabend und Sonntagvormittag entwendete ein unbekannter Täter eine hölzerne, etwa zwei Meter lange, Gartenbank von einem Grundstück in der Kastanienstraße. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

