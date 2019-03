Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 28.03.2019

PI Leer/Emden - ++ Angriff auf Vollstreckungsbeamte nach Ladendiebstahl ++ Versuchter Einbruch in Apotheke ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person ++ Verkehrsunfallflucht ++

Leer - Angriff auf Vollstreckungsbeamte nach Ladendiebstahl

Leer - Am gestrigen Abend gegen 19:20 Uhr bat eine Angestellte eines Lebensmittelgeschäftes in der Ubbo-Emmius-Straße um polizeiliche Unterstützung nach einem begangenen Ladendiebstahl. Der Ladendieb, ein 53-jähriger aus Leer, hatte den Markt bereits verlassen und randalierte auf dem dortigen Parkplatz. Als die Beamten eintrafen, zeigte sich der Leeraner weiterhin aggressiv. Nachdem ihm eine Glasflasche abgenommen wurde, drehte sich der 53-jährige zu der Beamtin und spuckte ihr in das Gesicht. Daraufhin wurde der renitente und alkoholisierte Mann am Boden fixiert und in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Remels - Versuchter Einbruch in Apotheke

Remels - In der Zeit zwischen letzten Dienstag 18:45 Uhr und Mittwoch 07:30 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Apotheke in der Ostertorstraße. Nach derzeitigen Kenntnissen hebelte der bislang unbekannte Täter zwei Fenster im rückwärtigen Bereich und an der Gebäudeseite auf. Danach ließ der Täter von der weiteren Tatausführung ab und verließ die Örtlichkeit. Der Tatort wurde aufgenommen und Spuren wurden gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Fahren unter Drogeneinfluss

Emden - Am gestrigen Abend kontrollierte die Polizei gegen 23:00 Uhr einen Daimler in der Auricher Straße. Bei einer Fahrtauglichkeitsüberprüfung stellten die Beamten bei dem 25-jährigen aus Emden Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine. Nach einer durchgeführten Blutentnahme konnte der Emder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Ihm wurde die Weiterfahrt bis zum Abbau der Drogen untersagt.

Emden - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Emden - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes und einem Pkw wurde die Polizei am gestrigen Morgen gegen 08:50 Uhr gerufen. Eine 72-jährige aus Emden befuhr mit ihrem Citroen den Wykhoffweg in Richtung Birkenweg. Verkehrsbedingt musste sie hinter einem Fahrzeug eines Entsorgungsbetriebes anhalten. Als die Emderin an dem Fahrzeug vorbeifahren wollte, übersah sie einen Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebes, der gerade damit beschäftigt war, das Fahrzeug zu beladen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 31-jährige aus Emden am Fuß verletzt und in ein örtliches Krankenhaus verbracht wurde. Gegen die 72-jährige wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Am letzten Dienstag in dem Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 18:10 Uhr wurde ein VW Polo durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Kuperstraße hinter einer Rechtsanwaltskanzlei abgestellt. Der Unfallschaden befindet sich an der rechten vorderen Stoßstange. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

