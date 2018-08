Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der PI ...

Pressemitteilung der PI Leer/Emden am Samstag, 25.08.2018

Leer - ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Diebstahl und Messer mitgeführt ++ Radfahrer unter Alkoholeinfluss ++ Unfall unter Alkoholeinfluss ++ Umweltdelikt ++ Verkehrsunfall mit Unfallflucht ++ Nicht gültiger ausländischer Führerschein ++

Leer- Fahren unter Drogeneinfluss - Am gestrigen Freitagmorgen gegen 10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Straße An der Emsbrücke in Leer einen Pkw der Marke VW Golf. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die 31jährige Fahrerin unter Einfluss von Drogen stand. Eine Blutentnahme war erforderlich und die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen die junge Frau aus Leer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Diebstahl und Messer mitgeführt - Am Freitagnachmittag meldete ein Verbrauchermarkt aus der Ringstraße der Polizei eine Diebstahlshandlung aus dem Warensortiment. Vor Ort konnten Polizeibeamte einen 53 jährigen Mann aus Leer vorläufig festnehmen. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Leeraner ein Messer bei Tatausführung mitführte. Für weitere polizeiliche Maßnahmen wurde der Mann der Wache zugeführt. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann zur Tatzeit mit 2,12 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Polizeibeamte stellten das Messer sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Zur Ausnüchterung wurde der Leeraner bis zum späten Abend in Gewahrsam genommen.

Leer- Radfahrer unter Alkoholeinfluss - Ein sehr auffällige und unsichere Fahrweise zeigte am gestrigen Freitagabend gegen 21:40 Uhr ein Radfahrer in der Straße Windelkampsweg in Leer. Bei der Kontrolle stellten Polizeibeamte fest, dass der 50 jährige Leeraner erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen erheblichen Wert von 3,60 Promille. Eine Blutentnahme war unumgänglich und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Aufgrund der hohen Alkoholisierung wurde der Leeraner vorsorglich in medizinische Obhut gegeben.

Bunde - Unfall unter Alkoholeinfluss - Heute Vormittag gegen 10:25 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen der Polizei, dass ein Pkw Hyundai auf dem Parkplatz von einem Discountmarkt an der Neuschanzer Straße, beim Einparken einen geparkten Pkw Mitsubishi aus den Niederlanden beschädigte. Der verursachende Fahrer sei im Anschluss bedenkenlos ausgestiegen und zunächst einkaufen gegangen. Während der Sachverhaltsaufnahme kam der Verursacher aus dem Discountmarkt und Polizeibeamte konnten feststellen, dass der 49 jährige Verursacher mit Wohnsitz in Bunde erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,24 Promille. Nach der Sicherstellung vom Pkw Schlüssel und Führerschein erfolgte eine notwendige Blutentnahme. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein geringer Schaden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bunde - Umweltdelikt - Das frevelhafte Verhalten gegenüber der Umwelt rief am gestrigen Nachmittag gegen 15 Uhr, Polizeibeamte der Polizeistation Weener auf den Plan. In der Straße "Bunderhammrich" verbrannte ein 68 jähriger Mann aus Bunde unerlaubt pflanzliche Abfälle in einer Brenntonne auf seinem Grundstück. Auf Anweisung wurde das Verbrennen sofort eingestellt und untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz wurde von Amts wegen eingeleitet.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Gestern Abend gegen 20:25 Uhr kam es auf der Langholter Straße in Rhauderfehn zu einem Verkehrsunfall mit nicht unerheblichen Schaden. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizeistation Rhauderfehn befuhr zur oben genannten Zeit ein Pkw Renault Kangoo die Langholter Straße aus Langholt kommend in Richtung Ostrhauderfehn. Im Bereich der Einmündung B 438/ Langholter Straße überfuhr der Pkw eine befestigte Verkehrsinsel und beschädigte hierbei auch ein Verkehrszeichen. Hinzu wurde die Ölwanne vom Pkw aufrissen und Motoröl lief aus. Die vorgefundene Ölspur zeigte auf, dass der Pkw noch etwa 1000 m in Richtung Ostrhauderfehn weiterfuhr, bis er letztlich im Bereich der Leda-Jümme-Weg zum Stehen kam. Von dort entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle und ließ das stark beschädigte Auto zurück. Polizeibeamte beantragten die Reinigung der Straße und beauftragten einen Abschleppdienst mit der Bergung vom Pkw. Die Ermittlungen zum Fahrer oder zur Fahrerin dauern an. Hinweise zu diesem Unfall bitte an die Polizeistation Rhauderfehn.

Emden- Nicht gültiger ausländischer Führerschein - Am gestrigen Freitag gegen 17:50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Ubierstraße einen Pkw der Marke BMW. Auf Verlangen legte der 30 jährige Fahrer aus Emden einen provisorischen Führerschein aus dem Vereinigten Königreich vor. Das deutsche Fahrerlaubnisrecht kennt diese Art von Führerschein nicht an und ein Strafverfahren wurde umgehend eingeleitet.

