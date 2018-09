Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der PI ...

Pressemitteilung der PI Leer/Emden am Donnerstag, den 06.09.2018

Leer - ++ Motorradfahrer tödlich verunglückt ++ Emden -Motorradfahrer tödlich verunglückt- Gestern Abend gegen 22:45 Uhr kam es im Emder Stadtteil Petkum zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 39jähriger Mann aus Emden mit seinem Pkw der Marke BMW den Wykhoffweg in Richtung Borssum. An der Einmündung Wykhoffweg/ Eiskeweg übersah der BMW- Fahrer einen von rechts, aus Richtung Fehntjer Tief, kommenden und bevorrechtigten 58 jährigen Motorradfahrer aus Emden. Hierbei kam es zur Kollision, wobei der Motorradfahrer über den Pkw geschleudert wurde und sich sehr schwere Verletzungen zuzog. Ferner geriet der Pkw BMW bei der Kollision ins Schleudern und kam in einem Straßengraben auf dem Dach liegend zum Stillstand. Rettungskräfte von DRK und der eingesetzte Notarzt führten Reanimierungsmaßnahmen an der Unfallstelle durch und transportierten den schwer verletzten Motorradfahrer in ein Klinikum, wo der Emder wenig später verstarb. Der Fahrer vom Pkw BMW blieb unverletzt. Zur genauen Ermittlung der Unfallursache setzte die Polizei an der Unfallstelle eine spezielle fotografische Unfalldokumentation ein. Durch die Kollision wurde der Pkw BMW und das Motorrad der Marke Suzuki stark beschädigt und ein Abschleppunternehmen wurde eingesetzt. Neben den Rettungskräften von DRK und Polizei war auch die Feuerwehr Emden an der Unfallstelle im Einsatz.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Leer 0491-976900 Polizei Emden 04921-8910 Autobahnpolizei Leer 0491-929250 Polizeistation Borkum 04922-91860 Polizeistation Bunde 04953-339 Polizeistation Filsum 04957-334 Polizeistation Hesel 04950-1214 Polizeistation Jemgum 04958-298 Polizeistation Moormerland 04954-89381110 Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751 Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230 Polizeistation Uplengen 04956-1239 Polizeistation Weener 04951-913110 Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

OTS: Polizeiinspektion Leer/Emden newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104235 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104235.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden I.A. Dirksen, PHK u. Dienstschichtleiter Telefon: 0491-97690 212 E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-ler.polizei-nds.de