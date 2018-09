Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung der PI ...

Pressemitteilung der PI Leer/Emden vom Samstag, 30.09.2018 ++ Diebstahl von Fahrradsattel ++ Pkw-Brand ++ Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis ++

Polizeiinspektion Leer/Emden - Leer - Diebstahl von Fahrradsattel

Leer - Am Freitag wurde in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr von einem Fahrrad, welches in der Annenstraße neben einer Apotheke abgestellt war, der Fahrradsattel inklusive der Sattelstütze und der Satteltasche entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Westoverledingen - Pkw-Brand

Westoverledingen - Am Samstag, gegen 13:00 Uhr, fuhr ein Pkw Chrysler auf der B 70, Leerer Straße, in Richtung Leer. Der 63-jährige Fahrzeugführer bemerkte in Höhe der Ortschaft Breinermoor, dass Rauch aus dem Motorraum aufstieg, fuhr an den Fahrbahnrand und stieg aus seinem Fahrzeug aus. Plötzlich fing der Pkw an zu brennen. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Bundesstraße komplett gesperrt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Westoverledingen - Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Westoverledingen - Am Sonntag, gegen 03:10 Uhr, befuhr ein Pkw Honda Civic die B 70, Leerer Straße, in Fahrtrichtung Leer in starken Schlangenlinien. Aufgrund seiner Fahrauffälligkeiten wurde der 28-jährige Fahrzeugführer von anderen Verkehrsteilnehmerinnen angehalten. Die hinzugezogenen Polizeibeamten stellten bei dem 28-Jährigen Atemalkohol fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Eine weitere Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde eine Blutprobe von dem Fahrzeugführer entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

