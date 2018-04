Polizeiinspektion Leer/Emden / Pressemitteilung für Dienstag, ...

Pressemitteilung für Dienstag, 24.04.2018

Leer/Emden - ++ Heckenbrand ++ Diebstahl von Handys ++ Diebstahl aus Lagerhalle ++ Diebstahl aus PKW ++ Aggressiver Anwohner aufgrund Flexarbeiten

Leer - Heckenbrand

Im Leeraner Distelweg ist aus bisher noch ungeklärter Ursache eine ca. zwei Meter hohe Hecke in Brand geraten. Das Feuer wurde am Montagmittag, gegen 13:00 Uhr, festgestellt. Die brennende Grundstückshecke konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Leer - Diebstahl von Handys

Unbekannte Täter konnten gewaltsam in die Räumlichkeiten eines großen Geschäftsge-bäudes im Osseweg gelangen. Speziell betraten diese den Shop eines Mobilfunkanbie-ters. Aus der Auslage wurden etliche hochwertige Smartphones in einem Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich entwendet. Der Diebstahl ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die Polizei hat Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen aufgenommen.

Leer -Diebstahl aus Lagerhalle

In der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen dringen unbekannte Täter in eine Lagerhalle am Logaer Weg ein. Nach dem Zerschlagen einer Scheibe kann die Halle betreten werde. Die Räumlichkeiten werden durchsucht und diverse Werkzeuge und Kfz-Ersatzteile entwendet. Dabei handelt es sich unter anderem um zwei Motorsen-sen, zwei Motorsägen sowie eine Heckenschere. Zeugen oder Hinweisgeber werden ge-beten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hesel - Diebstahl aus PKW

Am Montag, zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr, wird die Seitenscheibe eines PKW VW Golf, Kennzeichen AUR, mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren wird eine im Fußraum liegende Handtasche gestohlen, in welcher sich u.a. ein Portemonnaie sowie diverse Dokumente befanden. Der PKW war auf einem Parkplatz am sogenannten Silbersee abgestellt. Die Polizei weist in diesem Zusammen-hang zum widerholten Male darauf hin, dass Straßenfahrzeuge keinen sicheren Aufbe-wahrungsort für Wertgegenstände darstellen. Selbst bei kurzzeitigem Verlassen sind Ta-schen, Jacken oder ähnliche Gegenstände nicht im Fahrzeug zurück zu lassen.

Leer - Aggressiver Anwohner aufgrund Flexarbeiten

Am Dienstag, gegen 09:20 Uhr, melden Arbeiter einer Baustelle im Wessel-Onken-Weg in Leer, dass sie von einem ungehaltenen Anwohner angebrüllt worden sind. Die Ermittlungen der Polizei ergeben, dass sich ein Anwohner aus einem an der Baustelle liegenden Mehrfamilienhaus vermutlich durch die zu diesem Zeitpunkt lauten Flexarbeiten gestört gefühlt hat. Zunächst schreit dieser die Bauarbeiter durch ein geöffnetes Zimmerfenster an. Im Anschluss beschießt er diese mit einem Spitzgeschoss. Dieses kann aus einem Luftdruckgewehr oder auch einem Blasrohr abgeschossen werden. Ein Mitarbeiter wird leicht an der Hüfte getroffen und zieht sich eine minimale Kratzwunde zu. Die vor Ort befindlichen Streifenbesatzungen durchsuchen mehrere der in Frage kommende Wohnungen. Der Verursacher konnte jedoch bisher nicht festgestellt werden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

