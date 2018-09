Polizeiinspektion Leer/Emden / Protestmarsch in Leer am 08.09.2018

Protestmarsch in Leer am 08.09.2018

PI Leer/Emden - ++ Protestmarsch der BI Logaer Weg ++

Leer - Am Samstag hat es einen Protestmarsch der Bürgerinitiative Logaer Weg gegeben. Lange im Voraus hatten die Veranstalter zu diesem Protest aufgerufen. Um 15:00 Uhr begann der Marsch in Höhe des Autohauses Sat. Ca.1200 Teilnehmer haben für den Erhalt der Wallhecken am Julianenpark und am Philippsburger Park demonstriert. Nach 90 Minuten und einer durchgeführten Abschlusskundgebung am Julianenpark an der Ecke Logaer Weg / Friedhofsstr. war die Veranstaltung beendet. Aus polizeilicher Sicht war es ein sehr friedlicher Protest.

