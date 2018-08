Polizeiinspektion Leer/Emden / ++Telefonkabel gestohlen ++ Pkw ...

++Telefonkabel gestohlen ++ Pkw Diebstahl++ Verkehrsunfallflucht++ Radverlust an Pkw++ Scheiben eingeschlagen++

PI Leer/Emden - Emden - Telefonkabel gestohlen Emden - Im Tatzeitraum von Freitag, 13:30 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, wurde von einer Baustelle in der Petkumer Straße eine Kabeltrommel mit 500m Telefonkabel gestohlen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Pkw Diebstahl Leer - Am Montag wurde ein schwarzer Lexus IS 300H in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 13:00 Uhr aus einem Carport im Osseweg entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht Leer - Am Freitag kam es in der Schillerstraße in der Zeit zwischen 07:15 Uhr und 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein auf einem Parkstreifen geparkter Renault Megane im hinteren rechten Bereich beschädigt. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Radverlust an Pkw Leer - Am Montag befuhr ein 19-jähriger Weeneraner mit einem Opel Astra um kurz nach 15:00 Uhr die Bundesstraße von Leer nach Weener. In Höhe der Jann-Berghaus-Brücke vernahm er auffällige Geräusche und bog daraufhin nach der Brücke auf einen Parkplatz ab. Hier löste sich dann das vordere linke Rad und fiel ab. Das Fahrzeug musste im weiteren Verlauf durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Radschrauben des Astras, welcher am Montag in der Zeit von 07:40 Uhr bis 15:00 Uhr auf einem Parkplatz vor dem Haupteingang der Berufsbildenden Schulen abgestellt war, durch eine bislang unbekannte Person gelöst worden waren. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Scheiben eingeschlagen Leer - In der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 09:20 Uhr, wurde an vier Pkw, die im Parkhaus am Bahnhof abgestellt waren, jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. Derzeitig ist unbekannt, ob etwas gestohlen wurde. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

