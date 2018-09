Polizeiinspektion Leer/Emden / +++ Versuchter Einbruch in ...

+++ Versuchter Einbruch in Imbiss ++ Dieseldiebstahl ++ Sachbeschädigung an PKW +++

PI Leer/Emden - Weener - Versuchter Einbruch in Imbiss

Am heutigen Samstag wurde der Polizei gegen 01:45 Uhr mitgeteilt, dass die Glasscheibe eines Imbisses in der Westerstraße eingeworfen wurde. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Täter sich bei dem Einbruchversuch verletzt haben muss und dass eine Blutspur vom Tatort wegführte. Die Spur führte die Beamten letztlich zu einem amtsbekannten Tatverdächtigen aus Weener, welcher sich noch in der Nähe des Tatortes aufhielt und über eine entsprechende Verletzung verfügte. Der Tatverdächtige war stark alkoholisiert und zeigte sich darüber hinaus sehr aggressiv gegenüber den Beamten, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Westoverledingen - Dieseldiebstahl

In der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf den folgenden Freitag überwanden unbekannte Täter den Zaun eines Firmengeländes in der Carl-Benz-Straße und entwendeten dort aus einem abgestellten LKW eine größere Menge Dieselkraftstoff. Hinweise bitte an die Polizei in Westoverledingen.

Uplengen - Sachbeschädigung an PKW

Ebenfalls in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf den folgenden Freitag nahmen bisher unbekannte Täter in der Straße "Am Fehn" eine Baustellenbake und legten diese auf dem Dach eines, in einem Carport abgestellten, PKW. Hierdurch wurde der PKW beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Uplengen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

OTS: Polizeiinspektion Leer/Emden newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104235 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104235.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden Thorsten Lünemann Dienstschichtleiter Telefon: 0491-97690 215 E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-ler.polizei-nds.de