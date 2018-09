Polizeiinspektion Leer/Emden / ++Wohnwagen gerät in die Leda++ ...

++Wohnwagen gerät in die Leda++ Schwerer Verkehrsunfall++Pkw beschädigt++Motorradunfall++ Verkehrsunfall++Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss++

PI Leer/Emden - Ostrhauderfehn - Wohnwagen gerät in die Leda (Bildmaterial) Ostrhauderfehn - Am heutigen Montag befuhr ein 50-jähriger Mann aus Rhauderfehn um kurz vor fünf Uhr die Straße Terheide in Richtung Detern mit einem Mercedes Transporter samt angehängtem Wohnwagen. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich dieser Wohnwagen während der Fahrt von der Deichsel und geriet in die Leda. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte der Wohnwagen gesichert werden. Der Eigentümer wird eine Bergung am heutigen Tage veranlassen.

Moormerland - Schwerer Verkehrsunfall Moormerland - Am heutigen Montag kam es auf der Auricher Landstraße zwischen der Autobahnabfahrt Riepe und dem Fehntjer Tief gegen 06:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Mann aus Moormerland befuhr die Auricher Landstraße mit einem VW Transporter aus Riepe kommend in Richtung Oldersum. Nach bisherigem Ermittlungsstand übersah er hierbei einen 16-jährigen Jugendlichen aus Ihlow, der mit einem Fahrrad in die gleiche Richtung fuhr. Es kam zur Kollision, bei der der Jugendliche in einen angrenzenden Graben geschleudert wurde. Er wurde lebensgefährlich verletzt und nach erster notfallmedizinischer Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher eine Atemalkoholkonzentration in Höhe von 2,11 Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Der VW Transporter sowie auch das Fahrrad wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die Unfallstelle wurde mit Hilfe eines speziellen Verfahrens digitalphotographisch gesichert. Die Auricher Landstraße war hierfür bis etwa 09:30 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Moormerland - Pkw beschädigt Moormerland - Im Gesamttatzeitraum von Samstag, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 08:30 Uhr, wurden in der Königstraße drei Pkw beschädigt. Hierbei wurden eine Motorhaube, eine Heckscheibe sowie auch Außenspiegel demoliert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Bunde - Motorradunfall Bunde - Am Sonntag kam es in Ditzumerhammrich gegen 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrer eines Kawsaki-Motorrades befuhr die Straße Ditzumerhammrich (L16) in Richtung Pogum. In einer Linkskurve kam er in Folge eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Motorrad geriet in eine dortige Hecke und streifte beim Überschlagen die Straßenlaterne. Das Motorrad wurde stark beschädigt. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Weener - Verkehrsunfall Weener - Am Sonntagabend kam es auf der Bundesstraße 436 zwischen Weener und Leer gegen 20:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Mann aus Weener befuhr mit einem Dacia Duster die Emsstraße in Richtung Leer. Ein nachfolgender 45-jähriger Weeneraner fuhr in Höhe Kirchborgum aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Suzuki Vitara auf den Dacia auf. Beide Fahrer werden hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Suzuki ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden.

Leer - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss Leer - Am heutigen Montag kam es im Logaer Weg gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Frau aus Leer befuhr mit einem VW Golf zunächst den Logaer Weg in Richtung Logabirum und fuhr dann auf eine dortige Grundstücksauffahrt. Ein nachfolgender 56-jähriger Leeraner fuhr mit seinem Land Rover ebenfalls auf dieses Grundstück und stellte sich neben den VW Golf. Als die 31-jährige wieder zurück auf den Logaer Weg fahren wollte, kollidierte sie mit dem Land Rover und beschädigte diesen hierbei an der Fahrerseite. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Frau keinen Führerschein besaß und es Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung gab. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

