Polizeiinspektion Ludwigslust / 6 Wildunfälle innerhalb einer ...

6 Wildunfälle innerhalb einer Stunde

Ludwigslust- Parchim - Auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust- Parchim haben sich am Freitagmorgen im Berufsverkehr mehrere Wildunfälle ereignet. Zwischen 06:30 Uhr und 07:30 Uhr registrierte die Polizei insgesamt 6 Zusammenstöße, vorwiegend mit Rehen. Dabei wurde niemand verletzt, jedoch kam es in allen Fällen zu Sachschäden. Angesichts dieser Entwicklung rät die Polizei erneut zur defensiven Fahrweise. Insbesondere in der Dämmerung und auf ausgeschilderten Streckenabschnitten sollte vorsichtig gefahren werden.

