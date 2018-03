Polizeiinspektion Ludwigslust / Alkoholisierter Autofahrer ...

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Zusammenstoß mit drei Leichtverletzten

Boizenburg - Auf der B 5 bei Boizenburg hat ein alkoholisierter Autofahrer am Sonntagnachmittag einen Auffahrunfall verursacht, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Der 34-Jährige, bei dem die Polizei später ein Atemalkoholwert von 1, 63 Promille feststellte, fuhr offenbar ungebremst auf einen vorausfahrenden PKW Seat auf. Dabei verlor der Fahrer des Seat die Kontrolle über seinen PKW und kam von der Straße ab. Die Beifahrerin des Seat sowie zwei mitfahrende Kinder erlitten leichte Verletzungen und kamen wenig später in ein Krankenhaus. Zeugenaussagen zufolge, soll der 34-jährige Unfallfahrer kurz zuvor bereits andere Autos in rücksichtsloser Art und Weise überholt haben. Schließlich fuhr er auf den mit 100 km/h vor ihm fahrenden Seat auf. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Gegen den 34-Jährigen hat die Polizei Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr und fahrlässige Körperverletzung erstattet. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein und brachte den Autofahrer zur Blutprobenentnahme.

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108763 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108763.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de