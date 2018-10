Polizeiinspektion Ludwigslust / Altreifen im Wald entsorgt

Altreifen im Wald entsorgt

Boizenburg - Unbekannte haben ca. 100 alte Autoreifen in einem Waldstück bei Blücher entsorgt. Eine Streifenwagenbesatzung hat das Umweltdelikt am Wochenende bei einer Streifenfahrt entdeckt. Vom Verursacher fehlt unterdessen noch jede Spur. Die Polizisten nahmen eine Ordnungswidrigkeitsanzeige auf, die sie jetzt zur weiteren Bearbeitung an das zuständige Amt Boizenburg- Land jetzt weiterleiten. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) entgegen.

