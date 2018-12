Polizeiinspektion Ludwigslust / Augenscheinlich alkoholisierter ...

Augenscheinlich alkoholisierter Autofahrer gefährdete andere Verkehrsteilnehmer

Spornitz/ Neustadt- Glewe - Ein augenscheinlich alkoholisierter Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen auf der B 191 zwischen Spornitz und Neustadt- Glewe durch seine äußerst rasante Fahrt andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei beobachtete zunächst, dass der Fahrer eines BMW in Schlangenlinienfahrt auf der Bundesstraße mit hohem Tempo (phasenweise geschätzt mit bis zu 190 km/h) unterwegs war. Kurz darauf streifte der BMW beim Überholen ein anderes Auto und fuhr ungebremst weiter. In der Ortschaft Brenz soll der BMW- Fahrer den Angaben der Polizisten zufolge mit über 100 km/h unterwegs gewesen sein. Kurz vor Neustadt- Glewe zog die Polizei den flüchtigen Unfallfahrer aus dem Verkehr. Der 34-jährige Fahrer stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, lehnte jedoch einen Atemalkoholtest ab. Er wurde daraufhin zur Blutprobenentnahme gebracht. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafrechtlich ermittelt.

