Polizeiinspektion Ludwigslust / Auto fuhr in Graben- ...

Auto fuhr in Graben- Totalschaden am PKW

Alt Zachun - Wirtschaftlicher Totalschaden entstand an einem PKW, der am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 092 zwischen Alt Zachun und Besendorf außer Kontrolle geriet und in einem Straßengraben zum Stehen kam. Die Fahrerin hatte zuvor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Mazda verloren. Abgesehen von einigen Blessuren, blieben sie und zwei mitfahrende Kinder unverletzt. Der verunglückte PKW musste abgeschleppt werden.

