Polizeiinspektion Ludwigslust / Auto in Sternberg gestohlen

Auto in Sternberg gestohlen

Sternberg - In der Nacht zu Mittwoch wurde von einem Parkplatz im Mecklenburgring in Sternberg ein schwarzer PKW der Marke VW Passat mit dem amtlichen Kennzeichen PCH-WW 288 gestohlen. Dabei entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag 22:30 Uhr und Mittwoch 06:00 Uhr. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Zeugenhinweise zur Tat oder zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs.

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108763 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108763.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Katja Hoppe Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de