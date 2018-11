Polizeiinspektion Ludwigslust / B 195 nach Löscheinsatz wieder frei

B 195 nach Löscheinsatz wieder frei

Dömitz - Nach einem Löscheinsatz konnte die B 195 in Dömitz für den Straßenverkehr nun wieder freigegeben werden. Am frühen Donnerstagmorgen war dort eine Tischlerei in Brand geraten. Das Feuer ist nun gelöscht. Die Kriminalpolizei ermittelt unterdessen zur Brandursache, die derzeit noch unklar ist. Zur Höhe des angerichteten Schadens liegen noch keine Angaben vor.

