Polizeiinspektion Ludwigslust / Bergung des verunglückten ...

Bergung des verunglückten Lasters auf der BAB 24 wohl schon am Abend

Wöbbelin/ Hagenow - Die Bergung des am Dienstagmorgen in einer Baustelle auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow verunglückten Lasters soll neusten Informationen zufolge wohl schon am Abend gegen 19 Uhr beginnen. Für die Positionierung des Bergungsfahrzeuges soll die einspurige Fahrbahn in Fahrtrichtung Hamburg offensichtlich nur kurzzeitig voll gesperrt werden.

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108763 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108763.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de